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SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 ŞUBAT 2025 PAZAR! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 02.02.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
18:52
SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 ŞUBAT 2025 PAZAR! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar nasıl öğrenilir?
Haftanın son Süper Loto çekilişi için toplar dönmeye başladı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri noter huzurunda yapılan çekilişler, büyük ikramiyeleri sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Şans oyunu tutkunları, 188.284.644 TL değerindeki devreden büyük ikramiye için biletlerini kontrol etmeye başladı. Peki, 2 Şubat 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar nasıl öğrenilir? İşte, detaylar...