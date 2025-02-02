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Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 ŞUBAT 2025 PAZAR! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 02.02.2025 18:52 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 18:52

SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 ŞUBAT 2025 PAZAR! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar nasıl öğrenilir?

Haftanın son Süper Loto çekilişi için toplar dönmeye başladı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri noter huzurunda yapılan çekilişler, büyük ikramiyeleri sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Şans oyunu tutkunları, 188.284.644 TL değerindeki devreden büyük ikramiye için biletlerini kontrol etmeye başladı. Peki, 2 Şubat 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar nasıl öğrenilir? İşte, detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 ŞUBAT 2025 PAZAR! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar nasıl öğrenilir?

Haftanın son Süper Loto çekilişi kapsamında bu hafta 188.284.644 TL devreden büyük ikramiye için toplar dönüyor. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri noter huzurunda yapılan çekilişlerle büyük ikramiyeler dağıtılmaya devam ediyor. Şans oyunu tutkunları, 2 Şubat 2025 tarihli Süper Loto sonuçlarını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. İşte, Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve kazanan numaralar hakkında tüm detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 ŞUBAT 2025 PAZAR! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar nasıl öğrenilir?

2 ŞUBAT 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İşte, şanslı numaralar...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 ŞUBAT 2025 PAZAR! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar nasıl öğrenilir?

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 ŞUBAT 2025 PAZAR! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar nasıl öğrenilir?

NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 6 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 ŞUBAT 2025 PAZAR! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar nasıl öğrenilir?

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
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