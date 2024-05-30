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Süper Loto sonuçları 30 Mayıs çekilişi kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 30.05.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
20:55
Süper Loto çekilişi 30 Mayıs 2024 Perşembe günü için araştırılıyor. Bilindiği üzere bu çekiliş Salı, Perşembe ve Pazar günleri omak üzere haftada 3 kez yapılıyor. Bugünkü çekilişte 6 şanslı rakamın ardında 49,7 Milyon TL tutarında ikramiye yatıyor. Süper Loto sonuçları ile kazandıran rakamlar Milli Piyango Online www.millipiyangoonline.com adresi üzerinden erişime açılıyor. MP TV ekranı üzerinden bilet kontrolü yapabilirsiniz. İşte, 30 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...