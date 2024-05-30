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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları 30 Mayıs çekilişi kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 30.05.2024 20:55 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 20:55

Süper Loto sonuçları 30 Mayıs çekilişi kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Süper Loto çekilişi 30 Mayıs 2024 Perşembe günü için araştırılıyor. Bilindiği üzere bu çekiliş Salı, Perşembe ve Pazar günleri omak üzere haftada 3 kez yapılıyor. Bugünkü çekilişte 6 şanslı rakamın ardında 49,7 Milyon TL tutarında ikramiye yatıyor. Süper Loto sonuçları ile kazandıran rakamlar Milli Piyango Online www.millipiyangoonline.com adresi üzerinden erişime açılıyor. MP TV ekranı üzerinden bilet kontrolü yapabilirsiniz. İşte, 30 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları 30 Mayıs çekilişi kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi 30 Mayıs Perşembe bugün gerçekleşiyor. Noter huzurunda yapılan çekiliş canlı yayın üzerinden takip edilebiliyor. MP TV ekranı aracılığıyla kazandıran numaralar tek tek şans oyunu severlere duyuruluyor. Ardında 49,7 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin gizli olduğu şans oyunu sonucu Milli Piyango Online üzerinden erişime açılıyor. Peki, Bugünkü Süper Loto sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, 30 Mayıs 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları 30 Mayıs çekilişi kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

30 MAYIS 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Süper Loto Perşembe çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 30 Mayıs 2024 Perşembe yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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Süper Loto sonuçları 30 Mayıs çekilişi kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto sonuçları 30 Mayıs çekilişi kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları 30 Mayıs çekilişi kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

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