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SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 20 Şubat Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
17:33
SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 20 Şubat Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
20 Şubat Perşembe günü MP TV ekranlarında gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, şans oyunu tutkunları tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Haftada üç kez düzenlenen çekilişte, kazanan numaralar belirlendikçe devreden büyük ikramiyeye ulaşma şansı doğuyor. Şanslı numaraları öğrenmek isteyenler, çekiliş öncesinde biletlerini dikkatle kontrol ediyor. Peki, 20 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?