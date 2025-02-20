SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 20 Şubat Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto çekilişi, şans oyunu severler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Oyuncular, biletlerini kontrol ederek kazanan numaraları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Haftada üç kez gerçekleştirilen çekilişin bu haftaki ilk ayağında, kimin büyük ikramiyeye ulaşacağı ilgiyle bekleniyor. Şimdi ise gözler, 20 Şubat Perşembe günü yapılan çekilişin sonuçlarına çevrildi. Peki, Süper Loto 20 Şubat Perşembe çekilişinde kazanan numaralar açıklandı mı?