Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 20 Şubat Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 17:33 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:33

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 20 Şubat Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

20 Şubat Perşembe günü MP TV ekranlarında gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, şans oyunu tutkunları tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Haftada üç kez düzenlenen çekilişte, kazanan numaralar belirlendikçe devreden büyük ikramiyeye ulaşma şansı doğuyor. Şanslı numaraları öğrenmek isteyenler, çekiliş öncesinde biletlerini dikkatle kontrol ediyor. Peki, 20 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 20 Şubat Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto çekilişi, şans oyunu severler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Oyuncular, biletlerini kontrol ederek kazanan numaraları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Haftada üç kez gerçekleştirilen çekilişin bu haftaki ilk ayağında, kimin büyük ikramiyeye ulaşacağı ilgiyle bekleniyor. Şimdi ise gözler, 20 Şubat Perşembe günü yapılan çekilişin sonuçlarına çevrildi. Peki, Süper Loto 20 Şubat Perşembe çekilişinde kazanan numaralar açıklandı mı?

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 20 Şubat Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

20 ŞUBAT SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

20 Şubat Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.Sonuçlar henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 20 Şubat Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 20 Şubat Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 20 Şubat Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

SON DAKİKA