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Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 12 Ocak 2025 Pazar Süper Loto MP sonuçları tıkla-öğren
Giriş Tarihi: 12.01.2025 17:10 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 17:10

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 12 Ocak 2025 Pazar Süper Loto MP sonuçları tıkla-öğren

12 Ocak 2025 tarihli Süper Loto çekilişi için heyecan tüm hızıyla devam ediyor! Bugün, milyonlarca kişi büyük ikramiyeyi kazanacak şanslı numaraları öğrenmek için ekran başına kontrollerini sağlıyor. Haftanın dördüncü gününde düzenlenen Süper Loto çekilişi, noter huzurunda canlı yayınla gerçekleşecek ve kazanan numaralar merakla bekleniyor. Peki, 12 Ocak 2025 Pazar tarihli Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte, Milli Piyango İdaresi'nin resmi sonuç sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 12 Ocak 2025 Pazar Süper Loto MP sonuçları tıkla-öğren

Süper Loto sonuçları, şans oyunlarına ilgi duyan birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. 12 Ocak 2025 Pazar günü yapılacak Süper Loto çekilişi, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve Milli Piyango İdaresi'nin (MP) YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Çekilişte, 60 sayı arasından 6 şanslı numara belirlenecek ve sonuçlar hemen ekranda yayınlanacak. Peki, 12 Ocak 2025 tarihli Süper Loto çekilişinin sonuçları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 12 Ocak 2025 Pazar Süper Loto MP sonuçları tıkla-öğren

12 OCAK 2025 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU!
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
12 Ocak 2025 Pazar Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecekir.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 12 Ocak 2025 Pazar Süper Loto MP sonuçları tıkla-öğren

12 OCAK 2025 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR
Süper Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 12 Ocak 2025 Pazar Süper Loto MP sonuçları tıkla-öğren

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ŞANSLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 12 Ocak 2025 Pazar Süper Loto MP sonuçları tıkla-öğren

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 15 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

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