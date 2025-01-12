Haberler
Yaşam
SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 12 Ocak 2025 Pazar Süper Loto MP sonuçları tıkla-öğren
Giriş Tarihi: 12.01.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
17:10
12 Ocak 2025 tarihli Süper Loto çekilişi için heyecan tüm hızıyla devam ediyor! Bugün, milyonlarca kişi büyük ikramiyeyi kazanacak şanslı numaraları öğrenmek için ekran başına kontrollerini sağlıyor. Haftanın dördüncü gününde düzenlenen Süper Loto çekilişi, noter huzurunda canlı yayınla gerçekleşecek ve kazanan numaralar merakla bekleniyor. Peki, 12 Ocak 2025 Pazar tarihli Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte, Milli Piyango İdaresi'nin resmi sonuç sorgulama ekranı...