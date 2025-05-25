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SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 25 Mayıs Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
18:08
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 25 Mayıs Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?
25 Mayıs Pazar akşamı Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta! MP TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak çekiliş öncesinde, gözler büyük ikramiyenin kime çıkacağında.Haftada üç kez gerçekleştirilen bu şans oyununa katılanlar, sonuçları öğrenmek için kuponlarını şimdiden kontrol etmeye başladı.Peki, 25 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...