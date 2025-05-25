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Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 25 Mayıs Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 18:08 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 18:08

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 25 Mayıs Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

25 Mayıs Pazar akşamı Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta! MP TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak çekiliş öncesinde, gözler büyük ikramiyenin kime çıkacağında.Haftada üç kez gerçekleştirilen bu şans oyununa katılanlar, sonuçları öğrenmek için kuponlarını şimdiden kontrol etmeye başladı.Peki, 25 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 25 Mayıs Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından bu hafta da büyük ilgiyle takip ediliyor. Katılımcılar, kazanan numaraları öğrenmek için sorgulama sayfasına yöneliyor. Haftada üç kez gerçekleştirilen bu heyecan verici oyunda, haftanın ilk çekilişine dair detaylar araştırılıyor.25 Mayıs tarihli Süper Loto sonuçları belli oldu mu? İşte merak edilenler...

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 25 Mayıs Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

25 MAYIS SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

25 Mayıs Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.Sonuçlar henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 25 Mayıs Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 25 Mayıs Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 25 Mayıs Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.