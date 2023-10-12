Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı: Milli Piyango Online 12 Ekim 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı bugün de araştırılıyor. Devreden büyük ikramiyenin 34.139.463 TL olduğu çekiliş 21.30'da yapılacak ve çekiliş noter huzurunda yapılacak. Çekiliş, Milli Piyango TV üzerinden canlı izlenebilir. Süper Loto sonuçları 12 Ekim 2023 bilet sorgulama işlemi sabah.com.tr ve MPİ üzerinden erişime açılacak. Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada toplamda 3 defa yapılmakta. Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı, çekiliş bittikten sonra kullanılabilir. İşte Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı