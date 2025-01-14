SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ile 14 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar belli oldu mu?

Süper Loto sonuçları, her hafta büyük bir heyecanla beklenen ve büyük ödülleriyle dikkat çeken şans oyunlarından biri olmaya devam ediyor. 14 Ocak 2025 Salı günü yapılacak olan çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve MPİ'nin YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek. Çekilişte, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 talihli numara belirlenecek. Peki, 14 Ocak 2025 Salı günü yapılan Süper Loto çekilişinin sonuçları belli oldu mu? İşte, aytıntılar...