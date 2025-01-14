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Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ile 14 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 17:02 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 17:02

SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ile 14 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar belli oldu mu?

Bugün, 14 Ocak Salı günü, şans oyunları tutkunları Süper Loto çekilişi sonuçlarını merakla bekliyor. Bugün gerçekleştirilecek çekiliş, büyük ikramiyenin sahiplerini belirleyecek şanslı numaralarla sona erecek. Çekiliş, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşecek. Peki, 14 Ocak 2024 Salı günü Süper Loto sonuçları belli oldu mu? İşte, Milli Piyango İdaresi'ne ait sonuç sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ile 14 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar belli oldu mu?

Süper Loto sonuçları, her hafta büyük bir heyecanla beklenen ve büyük ödülleriyle dikkat çeken şans oyunlarından biri olmaya devam ediyor. 14 Ocak 2025 Salı günü yapılacak olan çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve MPİ'nin YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek. Çekilişte, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 talihli numara belirlenecek. Peki, 14 Ocak 2025 Salı günü yapılan Süper Loto çekilişinin sonuçları belli oldu mu? İşte, aytıntılar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ile 14 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar belli oldu mu?

14 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
14 Ocak 2025 Salı Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ile 14 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar belli oldu mu?

14 OCAK 2025 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR
Süper Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan, , şanslı numaraları;

SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ile 14 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar belli oldu mu?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ŞANSLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ile 14 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar belli oldu mu?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 15 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

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