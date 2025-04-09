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Haberler Yaşam Tabii Spor canlı nasıl izlenir, ücretli mi, nasıl üye olunur? Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii Spor ekranında!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 10:56

Tabii Spor canlı nasıl izlenir, ücretli mi, nasıl üye olunur? Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii Spor ekranında!

Tabii Spor canlı yayında Şampiyonlar Ligi maçları ekrana geliyor. TRT'nin dijital platformu Tabii UEFA Şampiyonlar ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını canlı olarak sporseverlerle buluşturacak. Barcelona-Borussia Dortmund maçının da yayınlanacağı platforma ait canlı izle bilgileri ve üyelik ücretleri sorgulanıyor. Peki, Tabii Spor canlı nereden izlenir, nasıl üye olunur, üyelik ücretleri ne kadar?

Tabii Spor canlı nasıl izlenir, ücretli mi, nasıl üye olunur? Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii Spor ekranında!

Tabii Spor, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarını canlı yayınla sporseverlerle buluşturuyor. Canlı olarak yayınlanacak Bercelona-Borussia Dortmund maçını izlemek isteyenler platformun üyelik ücretlerini ve canlı izle bilgilerini sorguluyor. İşte TRT Tabii Spor üyelik detayları

Tabii Spor canlı nasıl izlenir, ücretli mi, nasıl üye olunur? Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii Spor ekranında!

TABİİ SPOR CANLI NASIL İZLENİR?
Tabii Spor, 2024-2025 sezonuyla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının resmi yayın haklarını elinde bulunduruyor ve Arsenal, Real Madrid, Barcelona gibi dünyanın önde gelen kulüplerinin maçlarını canlı olarak izleyicilerle buluşturuyor. Bu yayınlardan faydalanabilmek için kullanıcıların Tabii platformunda bir hesap açmaları ve Tabii Premium aboneliğini aktif hale getirmeleri gerekiyor.

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Tabii Spor canlı nasıl izlenir, ücretli mi, nasıl üye olunur? Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii Spor ekranında!

Aylık 99 TL ücretle sunulan Tabii Premium üyeliği, kullanıcıların telefon, tablet, bilgisayar ya da Akıllı TV aracılığıyla Tabii Spor'daki içeriklere erişmesini mümkün kılıyor. Özellikle Arsenal ile Real Madrid arasında oynanan çeyrek final gibi önemli karşılaşmalar, Tabii Spor'un canlı yayınlarıyla izleyiciyle buluşuyor ve bu maçları izlemek için üyelik zorunluluğu bulunuyor.

Tabii Spor canlı nasıl izlenir, ücretli mi, nasıl üye olunur? Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii Spor ekranında!

TABİİ SPOR CANLI YAYIN NASIL İZLENİR, ÜCRETLİ Mİ?
Tabii Spor'un canlı maç yayınlarını takip etmek isteyen kullanıcılar, öncelikle Tabii'nin resmi internet sitesi (tabii.com) ya da mobil uygulaması üzerinden üyelik oluşturmalıdır. Daha sonra, aylık 99 TL ödeme yaparak Tabii Premium aboneliği başlatıldığında, platformda sunulan tüm canlı yayın ve içeriklere erişim mümkün hale gelir.

Tabii Spor canlı nasıl izlenir, ücretli mi, nasıl üye olunur? Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii Spor ekranında!

9 NİSAN ÇARŞAMBA MAÇLARI!

22.00 Barcelona - B.Dortmund (Tabii Spor)

22.00 PSG - Aston Villa (TRT 1)

UEFA Avrupa Ligi

10 Nisan Perşembe

19.45 Bodo/Glimt - Lazio (Tabii Spor)

22.00 Tottenham - E.Frankfurt (TRT 1)

22.00 Lyon - Manchester United (Tabii Spor 1)

22.00 Rangers - Athletic Bilbao (Tabii Spor 2)