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Tabii Spor canlı nasıl izlenir, ücretli mi, nasıl üye olunur? Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii Spor ekranında!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
10:56
Tabii Spor canlı nasıl izlenir, ücretli mi, nasıl üye olunur? Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii Spor ekranında!
Tabii Spor canlı yayında Şampiyonlar Ligi maçları ekrana geliyor. TRT'nin dijital platformu Tabii UEFA Şampiyonlar ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını canlı olarak sporseverlerle buluşturacak. Barcelona-Borussia Dortmund maçının da yayınlanacağı platforma ait canlı izle bilgileri ve üyelik ücretleri sorgulanıyor. Peki, Tabii Spor canlı nereden izlenir, nasıl üye olunur, üyelik ücretleri ne kadar?