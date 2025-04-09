Tabii Spor canlı nasıl izlenir, ücretli mi, nasıl üye olunur? Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii Spor ekranında!

TABİİ SPOR CANLI NASIL İZLENİR?

Tabii Spor, 2024-2025 sezonuyla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının resmi yayın haklarını elinde bulunduruyor ve Arsenal, Real Madrid, Barcelona gibi dünyanın önde gelen kulüplerinin maçlarını canlı olarak izleyicilerle buluşturuyor. Bu yayınlardan faydalanabilmek için kullanıcıların Tabii platformunda bir hesap açmaları ve Tabii Premium aboneliğini aktif hale getirmeleri gerekiyor.