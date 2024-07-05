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Haberler Yaşam TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 YAYINI KESİNTİSİZ-ŞİFRESİZ: TRT 1 ile İspanya Almanya - Portekiz Fransa maçı canlı izle
Giriş Tarihi: 05.07.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 11:34

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 YAYINI KESİNTİSİZ-ŞİFRESİZ: TRT 1 ile İspanya Almanya - Portekiz Fransa maçı canlı izle

TRT 1 canlı izle ekranı EURO 2024 çeyrek final karşılaşmaları öncesinde gündemde. Çeyrek final mücadeleleri bugün itibarıyla TRT 1 canlı izle ekranında yayında olacak. Günün ilk karşılaşması İspanya Almanya maçı saat 19.00'da ekrana gelirken, ikinci maçı Portekiz Fransa ise saat 22.00'da yayımlanacak. TRT 1 yayın akışı ile 5 Temmuz bugünkü maçlar yakından takip ediliyor. İspanya Almanya ve Portekiz Fransa maçı canlı yayın izle şifresiz seyredilecek. İşte, TRT 1 canlı izle, kesintisiz, HD!

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 YAYINI KESİNTİSİZ-ŞİFRESİZ: TRT 1 ile İspanya Almanya - Portekiz Fransa maçı canlı izle

TRT 1 canlı izle bugünkü maçlar ile birlikte gündemde. EURO 2024'de grup maçlarının tamamlanmasıyla gözler çeyrek final maçlarına çevrildi. TRT 1 ev sahipliğinde bugün çeyrek final karşılaşmalarında 2 mücadele gerçekleşecek. İşte, TRT 1 canlı izle ile İspanya Almanya ve Portekiz Fransa maçı canlı takip et!

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 YAYINI KESİNTİSİZ-ŞİFRESİZ: TRT 1 ile İspanya Almanya - Portekiz Fransa maçı canlı izle

TRT 1 YAYIN AKIŞI MAÇ PROGRAMI | 5 TEMMUZ CUMA

19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İspanya-Almanya"

21:00 Kupa Saati

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "Portekiz-Fransa"

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TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 YAYINI KESİNTİSİZ-ŞİFRESİZ: TRT 1 ile İspanya Almanya - Portekiz Fransa maçı canlı izle

EURO 2024 BUGÜNKÜ MAÇLAR

5 TEMMUZ CUMA:

  • 19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)
  • 22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)
TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 YAYINI KESİNTİSİZ-ŞİFRESİZ: TRT 1 ile İspanya Almanya - Portekiz Fransa maçı canlı izle

İSPANYA - ALMANYA MAÇI CANLI İZLE!

Stuttgart Arena'da oynanacak İspanya - Almanya mücadelesi 5 Temmuz cuma günü saat 19.00'da başlayacak.

Anthony Taylor'ın düdük çalacağı mücadelede yardımcılıklarını ise Gary Beswick ile Adam Nunn üstlenecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından ve TRT tabii uygulamasından canlı izlenebilecek.

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 YAYINI KESİNTİSİZ-ŞİFRESİZ: TRT 1 ile İspanya Almanya - Portekiz Fransa maçı canlı izle

PORTEKİZ - FRANSA MAÇI CANLI İZLE

Çeyrek final mücadelesinde Portekiz ve Fransa kozlarını paylaşıyor.Hamburg'ta bulunan Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma 5 Temmuz cuma günü saat 22.00'de başlayacak.

EURO 2024 çeyrek final mücadelesi TRT 1 ekranlarından ve TRT tabii uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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