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TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 YAYINI KESİNTİSİZ-ŞİFRESİZ: TRT 1 ile İspanya Almanya - Portekiz Fransa maçı canlı izle
Giriş Tarihi: 05.07.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
11:34
TRT 1 canlı izle ekranı EURO 2024 çeyrek final karşılaşmaları öncesinde gündemde. Çeyrek final mücadeleleri bugün itibarıyla TRT 1 canlı izle ekranında yayında olacak. Günün ilk karşılaşması İspanya Almanya maçı saat 19.00'da ekrana gelirken, ikinci maçı Portekiz Fransa ise saat 22.00'da yayımlanacak. TRT 1 yayın akışı ile 5 Temmuz bugünkü maçlar yakından takip ediliyor. İspanya Almanya ve Portekiz Fransa maçı canlı yayın izle şifresiz seyredilecek. İşte, TRT 1 canlı izle, kesintisiz, HD!