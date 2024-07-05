TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 YAYINI KESİNTİSİZ-ŞİFRESİZ: TRT 1 ile İspanya Almanya - Portekiz Fransa maçı canlı izle

İSPANYA - ALMANYA MAÇI CANLI İZLE!

Stuttgart Arena'da oynanacak İspanya - Almanya mücadelesi 5 Temmuz cuma günü saat 19.00'da başlayacak.

Anthony Taylor'ın düdük çalacağı mücadelede yardımcılıklarını ise Gary Beswick ile Adam Nunn üstlenecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından ve TRT tabii uygulamasından canlı izlenebilecek.