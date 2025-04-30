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TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Inter maçı şifresiz TRT 1 canlı izle ekranında
Giriş Tarihi: 30.04.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
16:35
TRT 1 canlı izle ekranı başında yerler alındı. UEFA Şampiyonlar Ligi devleri sahada final için mücadele ediyor. 2 aşamalı turda ilk maçına çıkacak Barcelona ve Inter hazırlıklarını tamamladı. Avantajı eline almak isteyen iki takım için de heyecan dorukta. 30 Nisan 2025 TRT 1 yayın akışı ile kontrol edilen maç saati ile birlikte Barcelona - Inter maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. İşte, TRT 1 canlı izle HD: