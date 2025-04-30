TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Inter maçı şifresiz TRT 1 canlı izle ekranında

UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona – Inter maçı canlı izle TRT 1 ekranlarında takip ediliyor. Devler Ligi karşılaşmalarına odaklanan futbolseverler Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter ile birlikte yıldızlar geçidi olan Barcelona'yı canlı izlemek için televizyon ekranları başında. İşte, TRT 1 canlı izle ve yayın akışı listesi: