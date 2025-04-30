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Haberler Yaşam TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Inter maçı şifresiz TRT 1 canlı izle ekranında
Giriş Tarihi: 30.04.2025 16:35 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 16:35

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Inter maçı şifresiz TRT 1 canlı izle ekranında

TRT 1 canlı izle ekranı başında yerler alındı. UEFA Şampiyonlar Ligi devleri sahada final için mücadele ediyor. 2 aşamalı turda ilk maçına çıkacak Barcelona ve Inter hazırlıklarını tamamladı. Avantajı eline almak isteyen iki takım için de heyecan dorukta. 30 Nisan 2025 TRT 1 yayın akışı ile kontrol edilen maç saati ile birlikte Barcelona - Inter maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. İşte, TRT 1 canlı izle HD:

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Inter maçı şifresiz TRT 1 canlı izle ekranında

UEFA Şampiyonlar Ligi BarcelonaInter maçı canlı izle TRT 1 ekranlarında takip ediliyor. Devler Ligi karşılaşmalarına odaklanan futbolseverler Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter ile birlikte yıldızlar geçidi olan Barcelona'yı canlı izlemek için televizyon ekranları başında. İşte, TRT 1 canlı izle ve yayın akışı listesi:

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Inter maçı şifresiz TRT 1 canlı izle ekranında

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 30 NİSAN ÇARŞAMBA

06.50 Vuslat

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.00 Seksenler

14.40 Teşkilat

17.40 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yabancı Sinema "Babamın Penguenleri"

22.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Futbol Karşılaşması "Barcelona-Inter"

00.15 Yabancı Sinema "Babamın Penguenleri"

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TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Inter maçı şifresiz TRT 1 canlı izle ekranında

BARCELONA – INTER MAÇI CANLI İZLE

TRT 1 canlı izle ekranından Barcelona - Inter yarı final maçı şifresiz takip ediliyor. İşte, karşılaşmayı takip edebileceğiniz link:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Inter maçı şifresiz TRT 1 canlı izle ekranında

RÖVANŞ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. maçları 6-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Inter-Barcelona karşılaşması 6 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Inter maçı şifresiz TRT 1 canlı izle ekranında