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Haberler Yaşam TRT 1 TABİİ CANLI İZLE || İspanya Almanya - Portekiz Fransa maçı TABİİ canlı izle ekranında!
Giriş Tarihi: 05.07.2024 12:33 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 12:33

TRT 1 TABİİ CANLI İZLE || İspanya Almanya - Portekiz Fransa maçı TABİİ canlı izle ekranında!

TRT Tabii canlı izle ekranı İspanya Almanya maçı ve Portekiz Fransa maçı öncesinde gündeme geldi. EURO 2024 karşılaşmaları TRT 1 ve Tabii uygulamasından şifresiz ve kesintisiz olarak paylaşılıyor. Çeyrek final maçlarını kaçırmak istemeyenler Tabii canlı izle araştırmalarına başladı. İşte, TRT Tabii canlı izle linki…

TRT 1 TABİİ CANLI İZLE || İspanya Almanya - Portekiz Fransa maçı TABİİ canlı izle ekranında!

Tabii canlı izle çeyrek final karşılaşmalarını izlemek isteyenler tarafından sorgulanıyor. EURO 2024 çeyrek finalde İspanya ile Almanya, Portekiz ile Fransa eşleşti. Grup maçlarının ardından büyük bir heyecanla çeyrek final karşılaşmaları takip ediliyor. Tabii canlı izle ekranı üzerinden İspanya Almanya maçı ve Portekiz Fransa maçı yayınlanıyor. İşte, TRT Tabii canlı izle linki ve frekans bilgileri…

TRT 1 TABİİ CANLI İZLE || İspanya Almanya - Portekiz Fransa maçı TABİİ canlı izle ekranında!

EURO 2024 BUGÜNKÜ MAÇLAR

5 TEMMUZ CUMA:

  • 19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)
  • 22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)
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TRT 1 TABİİ CANLI İZLE || İspanya Almanya - Portekiz Fransa maçı TABİİ canlı izle ekranında!

TABİİ CANLI İZLE

İspanya Almanya ve Portekiz Fransa maçı maçını canlı takip etmek için aşağıdaki linke gidiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 TABİİ CANLI İZLE || İspanya Almanya - Portekiz Fransa maçı TABİİ canlı izle ekranında!

TABİİ NASIL İZLENİR, ÜCRETLİ Mİ, ŞİFRELİ Mİ?

Platform ücretsiz olarak kullanılıyor. TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

TABİİ CANLI YAYIN VE ÜYELİK EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TRT 1 TABİİ CANLI İZLE || İspanya Almanya - Portekiz Fransa maçı TABİİ canlı izle ekranında!

TABİİ NEDİR?

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii platformu Türkçe, Arapça, Urduca İspanyolca ve İngilizce olmak üzere 5 farklı dilde yayın yapıyor. tabii, aksiyondan komediye tarihi dramadan animasyona kadar birçok orijinal içeriğe ev sahipliği yapıyor. Modern Doğu Masalları, Koyu Beyaz, Son Gün, Kapı, Hay Sultan, Şanzelize Düğün Salonu, Derin Mor, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Küçük Dahi İbn-i Sina, Akif, Şebeke, Adalet, Aşkımız Yeter, Dayton ve Yangın Günleri dahil olmak üzere toplamda 184 yeni bölüm ile 30'un üstünde proje yer almakta. Ayrıca çocuklar için animasyon içerikleri de platformda kendine yer alıyor. Aynı şekilde TRT'nin sevilen yapımları da platformda mevcut.

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