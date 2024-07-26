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Haberler Yaşam TRT SPOR CANLI İZLE LİNKİ KESİNTİSİZ | 26 Temmuz yayın akışı ile Paris Olimpiyatları TRT SPOR canlı izle ekranında!
Giriş Tarihi: 26.07.2024 20:38 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 20:39

TRT SPOR CANLI İZLE LİNKİ KESİNTİSİZ | 26 Temmuz yayın akışı ile Paris Olimpiyatları TRT SPOR canlı izle ekranında!

TRT Spor canlı izle linki Spor dünyasının zirvesi Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılış töreni ile birlikte gündemde. Bu akşam gerçekleştirilecek olan görkemli şölen ile Paris Olimpiyat Oyunları saat 20.30'dan itibaren TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Tabii ortak yayınıyla izleyicilerle buluşacak. İşte, 26 Temmuz yayın akışı ile Paris Olimpiyatları TRT SPOR canlı izle ekranında!

TRT SPOR CANLI İZLE LİNKİ KESİNTİSİZ | 26 Temmuz yayın akışı ile Paris Olimpiyatları TRT SPOR canlı izle ekranında!

Paris 2024 Olimpiyat Açılış Törenini izlemek için TRT Spor canlı yayın linki gündemde. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Bu kapsamda olimpiyat oyunları TRT Spor ekranlarından yayımlanacak. İşte, 26 Temmuz yayın akışı TRT SPOR canlı izle!

TRT SPOR CANLI İZLE LİNKİ KESİNTİSİZ | 26 Temmuz yayın akışı ile Paris Olimpiyatları TRT SPOR canlı izle ekranında!

TRT SPOR CANLI İZLE

Paris 2024 Olimpiyat Açılış Törenini izlemek için TRT Spor canlı yayın linkini takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

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TRT SPOR CANLI İZLE LİNKİ KESİNTİSİZ | 26 Temmuz yayın akışı ile Paris Olimpiyatları TRT SPOR canlı izle ekranında!

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir. Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

TRT SPOR CANLI İZLE LİNKİ KESİNTİSİZ | 26 Temmuz yayın akışı ile Paris Olimpiyatları TRT SPOR canlı izle ekranında!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI - 26 TEMMUZ 2024 CUMA


09:45 EDIN DZEKO GOLLER

09:55 Spor Takvimi

10:00 SPOR BÜLTENİ

11:00 SPOR MANŞET

12:30 GÜN ORTASI

13:30 TRENDYOL SÜPER LİG ÖNE ÇIKAN MAÇLAR PAKET

14:00 SPOR STÜDYOSU

16:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER

17:30 DÜNYADAN SPOR

18:00 SPOR MERKEZİ

20:00 OLİMPİYATA DOĞRU

20:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI AÇILIŞ TÖRENİ ORTAK YAYIN

00:30 Transfer Günlüğü

02:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI AÇILIŞ TÖRENİ ORTAK YAYIN

06:00 TRABZONSPOR GOLLER

06:30 BEŞİKTAŞ GOLLER

TRT SPOR CANLI İZLE LİNKİ KESİNTİSİZ | 26 Temmuz yayın akışı ile Paris Olimpiyatları TRT SPOR canlı izle ekranında!
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