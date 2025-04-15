Haberler
Yaşam
TRT SPOR CANLI İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi Aston Villa-PSG maçı TRT Spor yayın akışı ile şifresiz canlı izleme ekranı
Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
16:23
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmaları kapsamında Aston Villa ile PSG kozlarını paylaşıyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi naklen ve şifresiz izlemek için TRT Spor canlı izle ekranı başında yerlerini aldı. Fransa takımı Paris Saint-Germain F.C, İngiliz ekibi Aston Villa karşısında tur için sahaya çıkıyor. Devler Ligi'nde yarı final yolunda büyük önem taşıyan bu mücadele, nefesleri kesecek. İşte, TRT Spor yayın akışı ile Aston Villa - PSG maçı canlı izle linki haberin devamında...