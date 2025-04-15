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Haberler Yaşam TRT SPOR CANLI İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi Aston Villa-PSG maçı TRT Spor yayın akışı ile şifresiz canlı izleme ekranı
Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:23 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 16:23

TRT SPOR CANLI İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi Aston Villa-PSG maçı TRT Spor yayın akışı ile şifresiz canlı izleme ekranı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmaları kapsamında Aston Villa ile PSG kozlarını paylaşıyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi naklen ve şifresiz izlemek için TRT Spor canlı izle ekranı başında yerlerini aldı. Fransa takımı Paris Saint-Germain F.C, İngiliz ekibi Aston Villa karşısında tur için sahaya çıkıyor. Devler Ligi'nde yarı final yolunda büyük önem taşıyan bu mücadele, nefesleri kesecek. İşte, TRT Spor yayın akışı ile Aston Villa - PSG maçı canlı izle linki haberin devamında...

TRT SPOR CANLI İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi Aston Villa-PSG maçı TRT Spor yayın akışı ile şifresiz canlı izleme ekranı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Aston Villa ile PSG arasında oynanacak bu kritik mücadeleyi naklen ve şifresiz izlemek isteyen futbolseverler, TRT Spor canlı yayını için ekran başına geçiyor. Avrupa'nın en prestijli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yolunda büyük önem taşıyan bu maçta, iki güçlü ekip kozlarını paylaşacak. İşte, TRT Spor yayın akışı ile Aston Villa - PSG maçı canlı izle linki haberin devamında...

TRT SPOR CANLI İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi Aston Villa-PSG maçı TRT Spor yayın akışı ile şifresiz canlı izleme ekranı

ASTON VİLLA - PSG MAÇI NE ZAMAN?

Yarı finale çıkmak için mücadele eden Aston Villa ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaşacak. Aston Villa-PSG maçı, 15 Nisan Salı akşamı TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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TRT SPOR CANLI İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi Aston Villa-PSG maçı TRT Spor yayın akışı ile şifresiz canlı izleme ekranı

ASTON VİLLA - PSG MAÇI CANLI İZLE

Aston Villa ile PSG arasında oynanacak bu kritik karşılaşma, TRT Spor'da naklen canlı yayınla ekranlara gelecek. Aşağıda yer alan bağlantı aracılığı ile maç şifresiz ve naklen canlı yayınla seyredilebilecek.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

TRT SPOR CANLI İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi Aston Villa-PSG maçı TRT Spor yayın akışı ile şifresiz canlı izleme ekranı

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

13:00 – Muhabir Saati
14:00 – Spor Stüdyosu
16:00 – Hedef Süper Lig
17:30 – Dünyadan Spor
18:00 – Spor Merkezi
19:30 – Futbol Anadolu
21:00 – Avrupa Stüdyosu
22:00 – UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Rövanş Turu: Aston Villa - PSG
00:00 – Avrupa Stüdyosu
02:00 – UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Rövanş Turu: B. Dortmund - Barcelona
03:45 – UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Rövanş Turu: Aston Villa - PSG
05:30 – Trendyol Süper Lig Özetler
06:00 – İspanya La Liga Özetler
06:30 – Deplasman Lezzetleri

TRT SPOR CANLI İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi Aston Villa-PSG maçı TRT Spor yayın akışı ile şifresiz canlı izleme ekranı
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