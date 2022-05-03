TV yayın akışı 3 Mayıs 2022: Ramazan Bayramı’nın 2. gününde TV’de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV, ATV tv yayın akışı listesi

Tv yayın akışı listesi gün içinde en çok merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Bu akşam Destan, Baba ve Üç Kız Kardeş yeni bölümleriyle ekrana gelmeyecek. Bayram dolasıyla diziler yeni bölümlerine ara verdi. Her gün birbirinden iddialı yapımlar Show Tv, Atv, Tv8, Kanal D, Star Tv ve TRT1 ekranlarındaki yerini alırken bu akşam yayınlanacak yapımlar belli oldu. Bu noktada ise "Tv yayın akışı ile Bugün TV'de ne var?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 3 Mayıs 2022 Star TV, Kanal D, ATV, Show TV, ATV tv yayın akışı listesi