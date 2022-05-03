TV yayın akışı 3 Mayıs 2022: Ramazan Bayramı’nın 2. gününde TV’de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV, ATV tv yayın akışı listesi

Bayramın ikinci gününü evde televizyon izleyerek geçirmek isteyenler tv yayın akışı listesine bakıyor. Pek çok dizi yeni bölümlerine bayram dolasıyla ara verirken kanalların yayın akışında aksiyon, komedi ve dram türünde filmler yer alıyor. ATV, Star TV, Kanal D, TRT 1, Show TV Pazar televizyon yayın akışı listesi ile dizi ve filmlerin yayın saati duyuruluyor. Peki 3 Mayıs 2022 TV yayın akışı ile bugün TV'de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV, ATV tv yayın akışı listesi ve tüm bilgiler…