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Giriş Tarihi: 09.09.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 09:24

TV8 CANLI İZLE: TV8 frekans bilgileri ile İzlanda Türkiye milli maç canlı izle ekranı kesintisiz HD yayın

Türkiye İzlanda milli maçı bu akşam saat 21.45'te oynanacak. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçlarında ikinci mücadelesine çıkacak olan milli takımımız için tüm Türkiye tek yürek oldu. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler şimdiden TV8 frekans bilgileri için araştırmalara başladı. İzlanda Türkiye milli maç canlı izle ekranı ile kesintisiz HD maç yayınını TV8 canlı izle ekranı üzerinden takip edebilirsiniz.

TV8 CANLI İZLE: TV8 frekans bilgileri ile İzlanda Türkiye milli maç canlı izle ekranı kesintisiz HD yayın

Bugün İzlanda'yı İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek olan milli takımımız, ligdeki ikinci maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Türkiye İzlanda maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler TV8 frekans bilgileri ile TV8 canlı izle ekranı için araştırma yapıyor. Kesintisiz, HD ve 4K yayın için milli maç canlı izleme ekranı takip ediliyor. İşte TV8 canlı izle ekranı ve linki…

TV8 CANLI İZLE: TV8 frekans bilgileri ile İzlanda Türkiye milli maç canlı izle ekranı kesintisiz HD yayın

TV8 CANLI İZLE

Galler Türkiye maçı canlı yayın için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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TV8 CANLI İZLE: TV8 frekans bilgileri ile İzlanda Türkiye milli maç canlı izle ekranı kesintisiz HD yayın

TV8 FREKANS BİLGİSİ

Uydu:

Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3

Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4

TV8 CANLI İZLE: TV8 frekans bilgileri ile İzlanda Türkiye milli maç canlı izle ekranı kesintisiz HD yayın

TV8 DİGİTURK KAÇINCI KANALDA?

TV8 Digitürk 28. kanalda yer almaktadır.

TV8 TELEDÜNYA KANAL BİLGİLERİ

HD: 29.KANAL

SD: 907.KANAL

TV8 D-SMART KAÇINCI KANALDA?

TV8 D-smart 28. kanalda yer almaktadır.

TV8 CANLI İZLE: TV8 frekans bilgileri ile İzlanda Türkiye milli maç canlı izle ekranı kesintisiz HD yayın

A Milli Takım'ın İzlanda maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg), Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor).

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