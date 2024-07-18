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Haberler Yaşam TV8,5 CANLI İZLE | 18 Temmuz yayın akışı ile TV8,5 Fenerbahçe Hull City canlı maç izle linki!
Giriş Tarihi: 18.07.2024 13:57 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 13:57

TV8,5 CANLI İZLE | 18 Temmuz yayın akışı ile TV8,5 Fenerbahçe Hull City canlı maç izle linki!

18 Temmuz Perşembe TV8,5 yayın akışı listesi belli oldu. Günün dizi, film ve maç programının yayınlandığı listede bugün önemli bir karşılaşma yer alıyor. Fenerbahçe Hull City maçı TV8,5 yayın akışı listesinde yerini aldı. İşte, 18 Temmuz Perşembe TV8,5 yayın akışı ile Fenerbahçe Hull City maçı TV8,5 canlı izle!

TV8,5 CANLI İZLE | 18 Temmuz yayın akışı ile TV8,5 Fenerbahçe Hull City canlı maç izle linki!

TV8,5 günün maç fikstürü, yayın akışı ile belli oldu. TV8,5 yayın akışına göre günün karşılaşmaları TV8,5 yayın kanalı üzerinden naklen yayınlanacak. İşte, 18 Temmuz yayın akışı ile TV8,5 Fenerbahçe Hull City canlı maç izle linki!

TV8,5 CANLI İZLE | 18 Temmuz yayın akışı ile TV8,5 Fenerbahçe Hull City canlı maç izle linki!

BUGÜN TV8,5'TA HANGİ MAÇLAR ŞİFRESİZ?

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe Hull City maçı saat 20.30'da başlayacak.

Mücadele TV8,5 üzerinden takip edilebilecek.

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TV8,5 CANLI İZLE | 18 Temmuz yayın akışı ile TV8,5 Fenerbahçe Hull City canlı maç izle linki!

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV8,5 CANLI İZLE | 18 Temmuz yayın akışı ile TV8,5 Fenerbahçe Hull City canlı maç izle linki!

TV8,5 18 TEMMUZ YAYIN AKIŞI

  • 00:15 Büyük Rekabetler
  • 01:00 Beşiktaş- Shakhtar Donetsk
  • 02:45 Kick Off
  • 04:45 Kick Off
  • 06:15 Klasikler
  • 07:00 Efsane Maçlar
  • 09:10 Büyük Rekabetler
  • 10:00 Beşiktaş - Shakhtar Donets
  • 10:30 Best Of
  • 11:00 Efsane Maçlar
  • 13:15 Beşiktaş - Shakhtar Donetsk
  • 15:15 Galatasaray 2023-24 Avrupa...
  • 17:20 Fenerbahçe 2023-24...
  • 19:30 Arjantin - Kolombiya
  • 20:30 FENERBAHÇE - HULL CİTY
  • 22:30 Beşiktaş - Shakhtar Donetsk
  • 23:00 Büyük Rekabetler
TV8,5 CANLI İZLE | 18 Temmuz yayın akışı ile TV8,5 Fenerbahçe Hull City canlı maç izle linki!
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