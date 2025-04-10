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Haberler Yaşam UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL: Lyon - Manchester United maçı zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 13:25 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 13:25

UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL: Lyon - Manchester United maçı zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon, Manchester United'ı evinde konuk ediyor. Lyon, Avrupa Ligi puan durumunda 6. sırada yer alırken, Manchester United ise 3. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki çeyrek finalin rövanşı 17 Nisan'da oynanacak. Lyon ile Manchester United arasındaki bu heyecan dolu mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL: Lyon - Manchester United maçı zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa Ligi çeyrek final heyecanı devam ediyor! Fransız kulübü Lyon, Manchester United'a karşı 3 puan mücadelesi verecek. Manchester United, son 16 turunda Real Sociedad ile karşılaştı ve ilk maçta 1-1 berabere kalıp rövanşta 4-1'lik net bir galibiyet aldı. Lyon ise FCSB'yi eleyerek çeyrek finale adını yazdırdı; ilk maçta 1-3 galip gelirken, rövanşta ise 4-0 gibi ezici bir skorla tur atladı. İşte, bu heyecan dolu çeyrek final maçının canlı yayın detayları...

UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL: Lyon - Manchester United maçı zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

LYON - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?
Avrupa Ligi çeyrek finalinde düzenlenecek Lyon - Manchester United ilk maçı 10 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de Parc Ol Stadında gerçekleşecek.

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UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL: Lyon - Manchester United maçı zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

LYON - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Lyon ile Manchester United arasında oynanacak maç, Tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu heyecan dolu karşılaşmayı, futbolseverler Tabii Spor ekranlarından izleyebilecek. Maçta, her iki takım da galibiyet için mücadele ederken, izleyiciler büyük bir heyecanla bu karşılaşmayı takip edebilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL: Lyon - Manchester United maçı zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

RÖVANŞ MAÇININ TARİHİ BELLİ OLDU!

İki takım arasındaki çeyrek final rövanş karşılaşması 17 Nisan saat 22:00'de gerçekleştirilecek. Manchester United, 18 puanla 3. sırada yer alırken, Lyon 15 puanla 6. sırada bulunuyor. Çeyrek finali kazanan ekip, yine iki maçlı eleme usulü ile oynanacak yarı final aşamasına yükselmeye hak kazanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL: Lyon - Manchester United maçı zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?