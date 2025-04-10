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UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL: Lyon - Manchester United maçı zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
13:25
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon, Manchester United'ı evinde konuk ediyor. Lyon, Avrupa Ligi puan durumunda 6. sırada yer alırken, Manchester United ise 3. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki çeyrek finalin rövanşı 17 Nisan'da oynanacak. Lyon ile Manchester United arasındaki bu heyecan dolu mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?