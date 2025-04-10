UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL: Lyon - Manchester United maçı zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa Ligi çeyrek final heyecanı devam ediyor! Fransız kulübü Lyon, Manchester United'a karşı 3 puan mücadelesi verecek. Manchester United, son 16 turunda Real Sociedad ile karşılaştı ve ilk maçta 1-1 berabere kalıp rövanşta 4-1'lik net bir galibiyet aldı. Lyon ise FCSB'yi eleyerek çeyrek finale adını yazdırdı; ilk maçta 1-3 galip gelirken, rövanşta ise 4-0 gibi ezici bir skorla tur atladı. İşte, bu heyecan dolu çeyrek final maçının canlı yayın detayları...