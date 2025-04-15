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Haberler Yaşam UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı: 2. maçlar oynanıyor! Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 10:10

UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı: 2. maçlar oynanıyor! Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi ile takip etilen çeyrek finalin 2. maçları için heyecan dorukta. Aldıkları toplam skora göre yarı final biletini kapmak için uğraşacak Aston Villa, PSG, Borussia Dortmund, Barcelona, Real Madrid, Arsenal, İnter ve Bayern Münih rövanş karşılaşmalarında. Peki; UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı: 2. maçlar oynanıyor! Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı takip ediliyor. Futbolseverler ekran başında yerlerini aldı. Kupa mücadelesinde olan takımlar 2. maçta noktayı koyup bir üst tura atlamak istiyor. 2 maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finale 4 takım çıkacak. Peki; Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı: 2. maçlar oynanıyor! Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları hangi kanalda?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2025

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçları 15-16 Nisan tarihlerinde oynanacak. Bugünkü karşılaşmalar arasında TSİ 22.00'de Aston Villa-PSG maçı ve Borussia Dortmund-Barcelona maçı var. İlk maçlardan PSG'nin 3-1 üstünlüğü varken, Barcelona'nın da 4-0 avantajı var.

İşte, diğer maçlar:

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UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı: 2. maçlar oynanıyor! Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları hangi kanalda?

16 Nisan Çarşamba:

22.00 Real Madrid-Arsenal maçı

22.00 İnter-Bayern Münih maçı

İlk karşılaşmalar 3-0 Arsenal, 2-1 İnter üstünlüğü ile tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı: 2. maçlar oynanıyor! Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Bugün ekranlara gelecek Aston Villa-PSG maçı TRT Spor ekranlarında, Borussia Dortmund-Barcelona maçı Tabii Spor ekranlarından izlenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı: 2. maçlar oynanıyor! Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları hangi kanalda?

İnter-Bayern Münih maçı TRT 1 ekranlarından, Real Madrid maçının ise Tabii Spor ekranlarından yayımlanması bekleniyor.