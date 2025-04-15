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UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı: 2. maçlar oynanıyor! Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
10:10
UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı: 2. maçlar oynanıyor! Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi ile takip etilen çeyrek finalin 2. maçları için heyecan dorukta. Aldıkları toplam skora göre yarı final biletini kapmak için uğraşacak Aston Villa, PSG, Borussia Dortmund, Barcelona, Real Madrid, Arsenal, İnter ve Bayern Münih rövanş karşılaşmalarında. Peki; UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, maç programı: