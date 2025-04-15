UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı: 2. maçlar oynanıyor! Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı takip ediliyor. Futbolseverler ekran başında yerlerini aldı. Kupa mücadelesinde olan takımlar 2. maçta noktayı koyup bir üst tura atlamak istiyor. 2 maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finale 4 takım çıkacak. Peki; Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman ve hangi kanalda?