Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta? GS, BJK, FB ve TS’nin rakipleri belli oluyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları bugün oynanacak 5 müsabakanın ardından tamamlanacak. Tur maçlarının ardından sona kalan 20 takımın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da kura çekimine dahil olacak. Grup kura çekiminde Şampiyonlar Ligi sisteminde olduğu gibi torbalar oluşturulacak. Peki, ZTK grup kura çekimi ne zaman, saaat kaçta, hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...