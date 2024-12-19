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Haberler Yaşam Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta? GS, BJK, FB ve TS'nin rakipleri belli oluyor!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:13

Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta? GS, BJK, FB ve TS'nin rakipleri belli oluyor!

Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye Kupası 5. tur maçları bugün oynancak müsabakaların ardından tamamlanacak. Tur atlamaya hak kazanan takımlara ilaveten 4 büyükler de kura çekimine katılacak. 24 takımın katılacağı kura çekiminde 4'erli 6'şar grup oluşturulacak. Peki, ZTK grup kura çekimi ne zaman, saaat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta? GS, BJK, FB ve TS’nin rakipleri belli oluyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları bugün oynanacak 5 müsabakanın ardından tamamlanacak. Tur maçlarının ardından sona kalan 20 takımın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da kura çekimine dahil olacak. Grup kura çekiminde Şampiyonlar Ligi sisteminde olduğu gibi torbalar oluşturulacak. Peki, ZTK grup kura çekimi ne zaman, saaat kaçta, hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...

Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta? GS, BJK, FB ve TS’nin rakipleri belli oluyor!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 20 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

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Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta? GS, BJK, FB ve TS’nin rakipleri belli oluyor!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası Grup kura çekimi A Spor ekranlarında naklen canlı yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta? GS, BJK, FB ve TS’nin rakipleri belli oluyor!

GRUP KURALARINA KALAN TAKIMLAR
Eyüpspor
Çaykur Rizespor
Konyaspor
Alanyaspor
Boluspor
Kocaelispor
İstanbulspor
Bodrum FK
Sivasspor
Antalyaspor
Erzurumspor
Fatih Karagümrük
Ankaragücü
Gaziantep FK

Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta? GS, BJK, FB ve TS’nin rakipleri belli oluyor!

19 ARALIK PERŞEMBE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI
13:00 İskenderun-Hatayspor

14:30 Kırklareli-Adana Demir

17:00 24 Erzincan-Çorum

17:00 G.Birliği-Kasımpaşa

20:00 Buca 1928-Göztepe

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