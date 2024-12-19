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Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta? GS, BJK, FB ve TS'nin rakipleri belli oluyor!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
11:13
Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta? GS, BJK, FB ve TS'nin rakipleri belli oluyor!
Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye Kupası 5. tur maçları bugün oynancak müsabakaların ardından tamamlanacak. Tur atlamaya hak kazanan takımlara ilaveten 4 büyükler de kura çekimine katılacak. 24 takımın katılacağı kura çekiminde 4'erli 6'şar grup oluşturulacak. Peki, ZTK grup kura çekimi ne zaman, saaat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?