“Hamidiye Su” skandalına soru önergesi: “İnsanların sağlığını tehlikeye attınız mı?”

İBB Meclisi Eylül ayı ikini toplantısı Kovid-19 tedbirleri kapsamında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Meclis oturumunda SABAH gazetesinin gündeme taşıdığı Hamidiye A.Ş'deki çeşme suyu skandalı meclis gündemine tekrar geldi. Meclis üyesi Uslu tarafından İBB'nin başkanlık makamının yanıtlaması üzerine konuyla alakalı soru önergesi verildi. Sultan 2'nci Abdülhamid'in emaneti olan Hamidiye A.Ş.'nin İstanbullulara 1902'den beri hizmet verdiği hatırlatılarak "Özellikle, sadece doğal kaynak suyu kullanması, bu sebeple hiçbir maliyetten kaçınmaması ve kaliteyi koruması sebebiyle 2005'ten beri birçok uluslararası ödüle layık görülmüştür" denildi.

Halkın sağlığını askıya aldınız! Hamidiye su skandalı İBB Meclisi'nde

Hamidiye Su, yandaşların ticarethanesine dönüşmüş

Uslu tarafından başkanlık makamının cevaplanması üzerine şu sorular yöneltildi:

İŞTE CEVABI İSTENEN SORULAR

*Hamidiye A.Ş. vatandaşlara doğal kaynak suyu adı altında kuyu suyu satmış, bu yolla insanların sağlığını tehlikeye atmış mıdır?

*Hamidiye A.Ş.'nin su tedariki sağladığı, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından ruhsatsız olarak kuyu suyu aldığı tespit edilen Kemer Su İşletmeleri Ltd. Şti. firmasının sahibi Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu'nun eşi Cafer Bilenoğlu mudur? Bu durumun partizanca bir yaklaşım olduğunu düşünmüyor musunuz?

*Bahsi geçen şirketle yapılan 12 aylık sözleşmenin bedeli ne kadardır?

*12 ay boyunca bu fabrikadan kaç ton su tedariki sağlanmıştır?

*Fabrikanın su aldığı doğal kaynağın kapasitesi kaç tondur, debisi ne kadardır?

*Hamidiye A.Ş. Anadolu Yakası Ana Depo Sorumlusu İYİ Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Dilaver Koç mudur? Bu durumun partizanca bir tutum olduğunu düşünmüyor musunuz?

*Kamuoyuna yansıdığı ve mağdurların açıkça İyi Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Dilaver Koç tarafından tehdit, şantaj ve mobbingle bayiliklerine el konulduğu iddilariyla ilgili bir araştırma yapılmış mıdır? Sorumlular hakkında herhangi bir işlem uygulanmış mıdır?

*Bayiler daha önce su dağıtımı ve tedariği konusunda sorun yaşamazken seçim sonrası İyi Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Dilaver Koç'a distribütörlük verilmesi sonucu tedarikte sıkıntı çekmeye başlamışlardır. Bu kişiye distribütörlük verilmesinin sebebi nedir?

*Birçok Hamidiye A.Ş. bayisi yaşanan baskılar sonucunda bayiliklerini devretmek zorunda kalmıştır. Devredilen bu bayilikler kimlere verilmiştir? Devir işlemi sonrası bayilikleri iki katı fiyatına satan ve aracılık yapan kişiler kimlerdir?

"Halkın sağlığını askıya aldınız! Hamidiye suyunun ruhuna dokunmasaydınız" | Video