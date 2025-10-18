Bakan Bayraktar, öğrenci ve mühendislerle bir araya geldi: "Gabar petrolü Türkiye'nin en kalitelisi"

Gabar'dan çıkarılan petrolün kalitesine de dikkat çeken Alparslan Bayraktar , 38 API değerindeki bu petrolün rafinaj maliyetlerini düşürdüğünü ve Türkiye için ekonomik bir avantaj sağladığını söyledi. "Gabar'da ürettiğimiz petrol Türkiye'nin en kaliteli petrollerinden bir tanesi. Bizim yaklaşık 38 API'lık bir ortalamada bir petrol üretimimiz var. Bu da rafinaj maliyetlerini düşüren, dolayısıyla rafineride daha ucuz işlenmesini sağlayacak bir özellik. Gabar petrolü her yönüyle açıkçası bizlere değer katıyor."

BEYLİKOVA'DAKİ NADİR ELEMENT KEŞFİ: "TARTIŞMA YOK, İSTİSMAR VAR"

Bakan Bayraktar, Eskişehir Beylikova'da keşfedilen ve Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıyan nadir toprak elementleri rezervi hakkındaki tartışmalara da son noktayı koydu. CHP'li belediyenin projeyi engellemek için mahkemeye başvurduğunu hatırlatan Bakan, bu konunun bir tartışma değil, bir istismar konusu olduğunun altını çizdi. "Tartışma konusu yok, bir istismar konusu var. Biz 2020-2021 yıllarında orada pilot tesisin kurulmasıyla alakalı çalışmaları yaptığımızda, o tesisin kurulmamasıyla alakalı mahkemeye başvuran bir CHP'li belediye var. Onun için istismar diyorum. Şimdi çıkmışlar efendim, o tesis niye kurulmadı diye onu sorguluyorlar. Ya sizin itirazınız var, siz mahkemeye gittiniz kurulmasın diye! Bizim açımızdan orada herhangi bir soru işareti ve tartışma konusu yok."