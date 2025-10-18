Bakan Bayraktar, öğrenci ve mühendislerle bir araya geldi: "Gabar petrolü Türkiye'nin en kalitelisi"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak’ta bulunan Gabar Petrol Sahası’nda öğrenci ve mühendislerle bir araya geldi. Bakan Bayraktar, sahada yürütülen çalışmaları ve Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda attığı önemli adımları değerlendirirken, Gabar’da 3700’e yakın personelin gece gündüz ve zorlu iklim koşulları demeden çalıştıklarını ifade etti. Öte yandan Bakan Bayraktar, çıkarılan petrolün de kalitesine dikkati çekerken, Eskişehir Beylikova’daki nadir toprak elementleri tartışmalarına da, “Tartışma konusu yok, bir istismar konusu var. Biz 2020-2021 yıllarında orada pilot tesisin kurulmasıyla alakalı çalışmaları yaptığımızda, o tesisin kurulmamasıyla alakalı mahkemeye başvuran bir CHP'li belediye var. Onun için istismar diyorum.” sözleriyle nokta koydu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta bulunan Gabar Petrol Sahası'nda öğrenci ve mühendislerle bir araya geldi. A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, şu ifadelere yer verdi:
"BURADA ÇOK BÜYÜK BİR EMEK VAR"
Bakan Alparslan Bayraktar, Gabar'da 3.700'e yakın personelin gece gündüz demeden, zorlu iklim koşullarında büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti. Bu tarihi başarının arkasındaki emeği ve heyecanı tüm Türkiye ile paylaşmak istediklerini söyledi. "Hakikaten burada çok büyük bir emek var. 3.700'ü neredeyse bulan çalışan, 7/24 devam eden bir faaliyet. Bu çalışmaların bilinmesi de bizim için önem arz ediyor. Sizler vesilesiyle ülkemizin her yerine, her insanımıza burayı anlatmak istiyoruz."
"80 BİN VARİLİ BULAN ÜRETİMİMİZ VAR"
Bakan Bayraktar, Şehit Esma Çevik sahasında üretimin devam ettiğini ve Gabar genelinde 140'tan fazla kuyuda çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Günlük üretimin 80 bin varile ulaştığını belirten Bakan, bu petrolün Türkiye ekonomisine büyük bir değer kattığını vurguladı. "Burası Şehit Esma Çevik sahamız. Yaklaşık yerin 2.500 metre derinliklerinden petrol yüzeye çıkıyor ve bizim şu anda 80 bin varili bulan bir üretimimiz var. Dağlarda 100'ün üzerinde kuyuda bu üretimi gerçekleştiriyoruz. 140'ın üzerinde kuyuda şu anda çalışmalarımız devam ediyor."