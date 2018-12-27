Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, isteklerin kabul olması için okunması tavsiye edilen dua ve ayetleri ATV ekranlarında açıkladı. Bu onu ile ilgili bilindiği gibi birçok kişi tarafından araştırmalar yapılmaktadır. Ellerini semaya açarak dua okumak isteyenler aşağıdaki ayetleri okuyabilirler. İsteklerin kabul olması için okunması tavsiye edilen dua ve ayetler şöyle;

1.AYET: Hasbiyallahü la ilahe illa hu.

Allah bana yeter. O'ndan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. (Tevbe, 129)

2. AYET: Hasbünallahu veni'mel vekil.

Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Al-i İmran, 173)

3.AYET: İyyake na'büdü ve iy'yake nestain.

Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. (Fatiha, 5)

4. AYET: Velhamdü lillahi rabbil alemin.

Ve âlemlerin rabbi olan Allah'a hamd olsun. (Fatiha, 2 ve En'am, 45)

TÜRKÇE DİLEK DUASI

"Yâ Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Hz. Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam, seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!