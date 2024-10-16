A101 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Motosiklet, televizyon, beyaz eşya ev aletleri 17 Ekim'de A 101'de

A101 haftanın kaçırılmayacak fırsatlarla dolu aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Bu hafta 17 Ekim Perşembe gününden itibaren satışa sunulmak üzere birbirinden farklı her ihtiyaca ve bütçeye yönelik yüzlerce ürün raflardaki yerlerini aldı. A101 17 Ekim 2024 Perşembe aktüel ürün kataloğunda; temel gıda ve temizlik malzemelerinin yanı sıra benzinli motosiklet, televizyon, beyaz eşya ev aletleri gibi yeni ürünler oldukça dikkat çekti. İşte, bu haftanın kaçırılmayacak fırsatları A101 aktüel ürün kataloğu ve fiyat listesi haberin devamında…