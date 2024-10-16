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A101 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Motosiklet, televizyon, beyaz eşya ev aletleri 17 Ekim'de A 101'de

A101 haftanın kaçırılmayacak fırsatlarla dolu aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Bu hafta 17 Ekim Perşembe gününden itibaren satışa sunulmak üzere birbirinden farklı her ihtiyaca ve bütçeye yönelik yüzlerce ürün raflardaki yerlerini aldı. A101 17 Ekim 2024 Perşembe aktüel ürün kataloğunda; temel gıda ve temizlik malzemelerinin yanı sıra benzinli motosiklet, televizyon, beyaz eşya ev aletleri gibi yeni ürünler oldukça dikkat çekti. İşte, bu haftanın kaçırılmayacak fırsatları A101 aktüel ürün kataloğu ve fiyat listesi haberin devamında…

Giriş Tarihi: 16.10.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 09:26
A101 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Motosiklet, televizyon, beyaz eşya ev aletleri 17 Ekim’de A 101’de

A101 market, yeni haftanın aktüel ürünler kataloğunu yayınlandı. 17 Ekim'den itibaren market raflarında yerini alacak ürünleri kaçırmak istemeyen alışveriş severler yeni haftanın kataloğunu mercek altına yatırıyor. Bu hafta Toshiba 58UL4C63DT/2 58" 4K UHD Smart TV, Hyundai EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı, APEC APX5 150 cc Maxi Scooter müşterilerin beğenisine sunulurken vatandaşlar katalogda yer alan ürünleri öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, zincir marketin aktüel indirimleri ve fiyat listesi...

A101 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Motosiklet, televizyon, beyaz eşya ev aletleri 17 Ekim’de A 101’de

A101 17 EKİM 2024 KATALOĞU YAYINLANDI!

Ülker Hanımeller Mahlepli Kurabiye 3x81 g 30 TL

Ülker Halley Beyaz 7x30 g 44 TL

Dankek Çeşitleri 200 g 28 TL

Ülker Saklıköy Çikolata Kremalı Bisküvi 3x87 g 39 TL

Eti Cin Çilek Jöleli Bisküvi 3x114 g 40 TL

A101 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Motosiklet, televizyon, beyaz eşya ev aletleri 17 Ekim’de A 101’de

Sleepy Bio Natural Çocuk Bezi Çeşitleri 287 TL

Saç Spreyi 250 ml 99 TL

Milk Therapy Fön Sütü 240 ml 109 TL

Bioblas Şekillendirici Saç Kremi 250 ml 89 TL

Sinoz Bal Kabaklı Jel Peeling 119 TL

A101 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Motosiklet, televizyon, beyaz eşya ev aletleri 17 Ekim’de A 101’de

Burcu Salatalık Turşusu 49 TL

Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 kg 159 TL

Dondurulmuş Piliç Nugget 1 kg 79 TL

Dondurulmuş Patates 2,5 kg 179 TL

Tarabya Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 219 TL

Sultan Dana Kangal Sucuk 500 g 189 TL

Bahçıvan Krem Peynir 500 g 75 TL

A101 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Motosiklet, televizyon, beyaz eşya ev aletleri 17 Ekim’de A 101’de

Tek Kişilik Yorgan 329 TL

Çift Kişilik Yorgan 399 TL

Silikon Yastık 99 TL

Sofra Bezi 45 TL

Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 249 TL

Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 299 TL

Pamuklu TV Battaniyesi 189 TL

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