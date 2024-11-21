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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Dün akşamın reyting birincisi hangi yapım oldu? 20 Kasım 2024 Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

Dün akşamın reyting birincisi hangi yapım oldu? 20 Kasım 2024 Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

Reyting sonuçları 20 Kasım Çarşamba günü ekrana gelen yapımlar için gündeme geldi. Dün akşamki yayın akışına göre ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Sahipsizler, Show TV'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Annem Ankara,TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Ekrana gelen bu yapımlar arasında en çok hangisinin izlendiğini dizilerin ve yapımların sıkı takipçileri tarafından arama motorlarında mercek altına alındı. Peki, 20 Kasım 2024 Çarşamba günü reyting yarışında birinci kim oldu, TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 21.11.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 08:09
Dün akşamın reyting birincisi hangi yapım oldu? 20 Kasım 2024 Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

Televizyonda dün akşam ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Sahipsizler, Show TV'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Annem Ankara,TV8'de MasterChef Türkiye yapımlarının yeni bölümleri ekranlara geldi. İzlemeyi tercih ettikleri yapımların reyting sonuçları listesinde kaçıncı sırada yer aldığını öğrenmek isteyen vatandaşlar günün erken saatleriyle beraber reyting sonuçları ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İşte, 20 Kasım 2024 Çarşamba günü reyting sonuçları birincisi ve gecenin sıralaması...

Dün akşamın reyting birincisi hangi yapım oldu? 20 Kasım 2024 Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Total reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi hangi yapım oldu? 20 Kasım 2024 Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

AB REYTİNG SONUÇLARI

Ab reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi hangi yapım oldu? 20 Kasım 2024 Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

ABC REYTİNG SONUÇLARI

ABC reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi hangi yapım oldu? 20 Kasım 2024 Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
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