Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Dün akşamın reyting birincisi hangi yapım oldu? 20 Kasım 2024 Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

Dün akşamın reyting birincisi hangi yapım oldu? 20 Kasım 2024 Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

Reyting sonuçları 20 Kasım Çarşamba günü ekrana gelen yapımlar için gündeme geldi. Dün akşamki yayın akışına göre ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Sahipsizler, Show TV'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Annem Ankara,TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Ekrana gelen bu yapımlar arasında en çok hangisinin izlendiğini dizilerin ve yapımların sıkı takipçileri tarafından arama motorlarında mercek altına alındı. Peki, 20 Kasım 2024 Çarşamba günü reyting yarışında birinci kim oldu, TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?