MİKE TYSON JAKE PAUL MAÇI BU GECE Mİ, NE ZAMAN? Mike Tyson Jake Paul boks maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tüm dünyanın gözü Mike Tyson Jake Paul boks maçına çevrildi. Aylardır beklenen maç için artık sayılı saatler kaldı. Gelmiş geçmiş en büyük ağır siklet boksör olarak görülen Mike Tyson Youtuber çıkışlı Jake Paul ile karşı karşıya gelecek. Mike Tyson kariyerinde çıktığı 58 maçın 50'sini kazanmayı başarırken, Jake Paul ise 11 maçta 10 galibiyet aldı. Peki, Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, bu gece mi? Mike Tyson Jake Paul boks maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta? İşte Mike Tyson Jake Paul boks maçı canlı yayın ekranı