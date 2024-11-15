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MİKE TYSON JAKE PAUL MAÇI BU GECE Mİ, NE ZAMAN? Mike Tyson Jake Paul boks maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tüm dünyanın gözü Mike Tyson Jake Paul boks maçına çevrildi. Aylardır beklenen maç için artık sayılı saatler kaldı. Gelmiş geçmiş en büyük ağır siklet boksör olarak görülen Mike Tyson Youtuber çıkışlı Jake Paul ile karşı karşıya gelecek. Mike Tyson kariyerinde çıktığı 58 maçın 50'sini kazanmayı başarırken, Jake Paul ise 11 maçta 10 galibiyet aldı. Peki, Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, bu gece mi? Mike Tyson Jake Paul boks maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta? İşte Mike Tyson Jake Paul boks maçı canlı yayın ekranı

Giriş Tarihi: 15.11.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:06
MİKE TYSON JAKE PAUL MAÇI BU GECE Mİ, NE ZAMAN? Mike Tyson Jake Paul boks maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gelmiş geçmiş en büyük ağır sıkletlerden biri olan Mike Tyson, Youtuber olarak kariyerine başlayıp boksör olan Jake Paul ile karşı karşıya gelecek. 80 bin kişilik NFL Dallas Corwboys'ta yapılacak olan mücadele canlı olarak yayınlanacak. İki isme bu boks maçı için 80 milyon dolarlık ödül ayrıldı. Peki, Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, bu gece mi? Mike Tyson Jake Paul boks maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta? İşte Jake Paul Mike Tyson maçı yayın kanalı…

MİKE TYSON JAKE PAUL MAÇI BU GECE Mİ, NE ZAMAN? Mike Tyson Jake Paul boks maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

80 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL!

Jake Paul ile Mike Tyson arasında bu gece yapılacak olan boks maçında 80 milyon dolarlık ödül havuzu olduğu açıklandı. Ağustos ayında açıklama yapan Jake Paul, "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil." ifadelerini kullanmıştı.

Mike Tyson ise konuyla ilgili, 'Bu dövüşten kazanacağım para yaşam tarzımı değiştirmeyecek. Bunu sadece kendimi test etmek istediğim için yapıyorum.' Demişti.

MİKE TYSON JAKE PAUL MAÇI BU GECE Mİ, NE ZAMAN? Mike Tyson Jake Paul boks maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JAKE PAUL MİKE TYSON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 04.00'da başlayacak.

Bu heyecan dolu müsabaka, 80 bin kişilik NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı olarak yayınlanacak.

MİKE TYSON JAKE PAUL MAÇI BU GECE Mİ, NE ZAMAN? Mike Tyson Jake Paul boks maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MİKE TYSON'DAN JAKE PAUL'A TOKAT!

Tartıya çıkmak için sahneye çıkan iki isim arasında gerginlik yaşandı. Tyson, Jake Paul'a tokat attı. O anlar canlı yayına yansırken sosyal medyada gündem oldu.

Konuyla ilgili konuşan Jake Paul: ''Tyson bana vurdu ve kaçtı. Onu öldüreceğim.'' ifadelerini kullandı.

MİKE TYSON JAKE PAUL MAÇI BU GECE Mİ, NE ZAMAN? Mike Tyson Jake Paul boks maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEV MAÇ ÖNCESİ 3 MÜSABAKA DAHA YAPILACAK!

Sporseverler, gecenin ana etkinliği Jake Paul-Mike Tyson maçından önce üç karşılaşma daha izleme fırsatı bulacak.

AT&T Stadı'nda merakla beklenen müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları yapılacak.

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