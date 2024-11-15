MİKE TYSON JAKE PAUL MAÇI BU GECE Mİ, NE ZAMAN? Mike Tyson Jake Paul boks maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

80 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL!

Jake Paul ile Mike Tyson arasında bu gece yapılacak olan boks maçında 80 milyon dolarlık ödül havuzu olduğu açıklandı. Ağustos ayında açıklama yapan Jake Paul, "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil." ifadelerini kullanmıştı.

Mike Tyson ise konuyla ilgili, 'Bu dövüşten kazanacağım para yaşam tarzımı değiştirmeyecek. Bunu sadece kendimi test etmek istediğim için yapıyorum.' Demişti.