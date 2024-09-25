TRT 1 CANLI İZLE GS - PAOK MAÇI | UEFA Avrupa Ligi Galatasaray PAOK maçı TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi mücadeleleri 3 sezon boyunca TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak, bazı maçlar ise Tabii platformu üzerinden izlenilecek. 25 Eylül TRT 1 yayın akışı ile günün maçları belli oldu. Bugünün önemli karşılaşmaları arasında UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Galatasaray PAOK maçı izlenilecek. Mücadeleyi internet üzerinden izlemek isteyen sporseverler için maçın linki sabah.com.tr aracılığıyla paylaşıldı. İşte, Galatasaray PAOK maç TRT 1 canlı izle linki!

Giriş Tarihi: 25.09.2024 20:39 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 20:39