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TRT 1 CANLI İZLE GS - PAOK MAÇI | UEFA Avrupa Ligi Galatasaray PAOK maçı TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi mücadeleleri 3 sezon boyunca TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak, bazı maçlar ise Tabii platformu üzerinden izlenilecek. 25 Eylül TRT 1 yayın akışı ile günün maçları belli oldu. Bugünün önemli karşılaşmaları arasında UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Galatasaray PAOK maçı izlenilecek. Mücadeleyi internet üzerinden izlemek isteyen sporseverler için maçın linki sabah.com.tr aracılığıyla paylaşıldı. İşte, Galatasaray PAOK maç TRT 1 canlı izle linki!

Giriş Tarihi: 25.09.2024 20:39 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 20:39
TRT 1 CANLI İZLE GS - PAOK MAÇI | UEFA Avrupa Ligi Galatasaray PAOK maçı TRT 1 CANLI İZLE

TRT 1 yayın akışı ile Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları ekrana geliyor. 25 Eylül yayın akışına göre, günün maçları belli oldu. UEFA Avrupa Ligi maç takviminde bugün sarı kırmızılı ekip POAK ile mücadele edecek. Maçın ilgilileri, mücadeleyi TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden takip edecek. Maçı internet tarayıcılarında aratanlar için maç linki paylaşıldı. İşte, UEFA Avrupa Ligi Galatasaray PAOK maçı TRT 1 canlı izle linki!

TRT 1 CANLI İZLE GS - PAOK MAÇI | UEFA Avrupa Ligi Galatasaray PAOK maçı TRT 1 CANLI İZLE

UEFA AVRUPA LİGİ GALATASARAY PAOK MAÇI BU AKŞAM TRT'DE!

Galatasaray-PAOK UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam TRT 1 ekranında saat 22:00'den itibaren şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 CANLI İZLE GS - PAOK MAÇI | UEFA Avrupa Ligi Galatasaray PAOK maçı TRT 1 CANLI İZLE

25 EYLÜL TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 06:00 Şehirden Uzakta
  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13:15 Neşet
  • 14:30 Seksenler
  • 15:50 Gönül Dağı
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 22:00 GALATASARAY-PAOK | UEFA AVRUPA LİGİ GRUP MAÇI

TRT 1 CANLI İZLE GS - PAOK MAÇI | UEFA Avrupa Ligi Galatasaray PAOK maçı TRT 1 CANLI İZLE

TRT 1 CANLI İZLE

Galatasaray PAOK maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 CANLI İZLE GS - PAOK MAÇI | UEFA Avrupa Ligi Galatasaray PAOK maçı TRT 1 CANLI İZLE

TABİİ CANLI İZLE

TRT Tabii Spor ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr

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