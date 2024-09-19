  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

TRT TABİİ CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii Spor canlı yayın izle linki

TRT'nin uluslararası dijital platformu; TRT Tabii 2 Mayıs 2023 tarihinde beri yayın hayatına devam ediyor. TRT 1 canlı yayınını internet üzerinden TRT'nin ücretsiz dijital platformu TABİİ'den de naklen takip edilebilirken, aynı zamanda premium özelliklerinden de aylık 99 TL'ye faydalanılabilirsiniz. Peki, TRT Tabii nasıl izlenir, üyelik nereden oluşturulur? İşte, Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii Spor canlı izle ekranında!

Giriş Tarihi: 19.09.2024 16:00 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 16:00
TRT TABİİ CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii Spor canlı yayın izle linki

Şampiyonlar Ligi mücadelelerini takip etmek isteyen sporseverler, TRT Tabii canlı izle linkini araştırıyor. Günün önemli karşılaşamları arasında Atletico Madrid - RB Leipzig, Atalanta - Arsenal ve daha fazlası yer alıyor. Peki, TRT Tabii nasıl izlenir, üyelik ücretli mi? İşte, Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii Spor canlı izle ekranı ile yayında!

TRT TABİİ CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii Spor canlı yayın izle linki

TRT TABİİ GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

19:45 Feyenoord - Bayer Leverkusen (TRT Tabii Spor)

22:00 Atletico Madrid - RB Leipzig (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Atalanta - Arsenal (TRT Tabii Spor)

22:00 Brest - Sturm Graz (TRT Tabii Spor 2)

TRT TABİİ CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii Spor canlı yayın izle linki

TRT TABİİ ÜCRETLİ Mİ, NASIL ÜYE OLUNUR?

TRT Tabii platformu dizi, film ve TRT kanallarını barındırarak kullanıcılara yeni bir izleme deneyimi sunuyor. Ücretsiz olarak kullanılan TRT Tabii dijital platformu için https://www.tabii.com/tr üzerinden üyelik açmak yeterli oluyor. Platform mobil uygulama olarak da kullanılabiliyor.

Aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz;

https://www.tabii.com/tr

TRT TABİİ CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii Spor canlı yayın izle linki

TABİİ PREMİUM NEDİR, NE KADAR?

TRT Tabii platformu reklamsız izleme seçeneği sunan Premium paketini devreye alıyor. Bu pakette (canlı TV kanalları hariç) tüm içerikleri reklamsız izleme, TV kanallarını 24 saat geri alıp izleme, içerikleri indirip çevrimdışı izleme özellikleri ve yüksek kaliteli görüntü seçeneği sunulacak.

Paket 99 TL fiyatıyla kullanıma alınacak.

TRT TABİİ CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii Spor canlı yayın izle linki

TABİİ CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi maçları Tabii platformu üzerinden yayınlanacak. Tabii platformu üzerinden yayınlanan maçları ücretsiz üyelik yapıldıktan sonra izlenebiliyor.

https://www.tabii.com/tr/live-channels/187108

SON DAKİKA SON DAKİKA