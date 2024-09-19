TRT TABİİ CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii Spor canlı yayın izle linki
TRT'nin uluslararası dijital platformu; TRT Tabii 2 Mayıs 2023 tarihinde beri yayın hayatına devam ediyor. TRT 1 canlı yayınını internet üzerinden TRT'nin ücretsiz dijital platformu TABİİ'den de naklen takip edilebilirken, aynı zamanda premium özelliklerinden de aylık 99 TL'ye faydalanılabilirsiniz. Peki, TRT Tabii nasıl izlenir, üyelik nereden oluşturulur? İşte, Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii Spor canlı izle ekranında!
Giriş Tarihi: 19.09.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 16:00