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TV8 CANLI İZLE KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI DONMADAN | UEFA Uluslar Ligi Karadağ Türkiye maçı izle TV8 canlı yayın ekranı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden milli takımımız son maçına çıkıyor. Karadağ Türkiye maçı kapsamında TV8 canlı izle ekranı için arama motorları çalıştırılıyor. 11 puanla grubunda lider konumda olan milliler deplasmanda galibiyet arıyor. 11 puanla zirvede olan Ay-Yıldızlılar, grubu zirvede tamamlayıp A Ligi'ne yükselmek için mücadele edecek. Milli maç canlı izle ekranı başında 22:45'te toplanılıyor. İşte, TV8 canlı yayın izle ekranı ile UEFA Uluslar Ligi Karadağ Türkiye maçı izleme linki...

Giriş Tarihi: 19.11.2024 00:10 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 00:10
TV8 CANLI İZLE KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI DONMADAN | UEFA Uluslar Ligi Karadağ Türkiye maçı izle TV8 canlı yayın ekranı

TV8 canlı izle ekranı için araştırmalar Karadağ Türkiye maçı sebebiyle hız kazandı. 22.45'de başlayacak mücadele için futbolseverler ekran başında yerini alıyor. Uluslar B ligi 4. Grup'ta mücadele eden milli takım grupta oynadığı beş maçta üç galibiyet ve iki beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar gruptaki altıncı ve son maçına Karadağ karşısında çıkıyor. Futbolseverler milli maç canlı izle için araştırlarına yoğunluk kazandırdırdı. İşte, TV8 canlı yayın izle ile Karadağ Türkiye maçı takip ekranı...

TV8 CANLI İZLE KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI DONMADAN | UEFA Uluslar Ligi Karadağ Türkiye maçı izle TV8 canlı yayın ekranı

TÜRKİYE KARADAĞ KARŞISINDA!

Türkiye Karadağ deplasmanına konuk oluyor. 19 Kasım bugün saat 22.45'de oynanacak maç için futbolseverler ekran başında yerini alıyor.

TV8 CANLI İZLE KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI DONMADAN | UEFA Uluslar Ligi Karadağ Türkiye maçı izle TV8 canlı yayın ekranı

TV8 CANLI İZLE

Türkiye Karadağ maçı canlı izle ekranını aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

TV8 CANLI İZLE KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI DONMADAN | UEFA Uluslar Ligi Karadağ Türkiye maçı izle TV8 canlı yayın ekranı

TV8 HD FREKANS BİLGİSİ

UYDU
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3

TV8 CANLI İZLE KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI DONMADAN | UEFA Uluslar Ligi Karadağ Türkiye maçı izle TV8 canlı yayın ekranı

ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU NASIL?

Türkiye, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ, Galler ve İzlanda gibi takımlarla mücadele ediyor.

Galler maçında sahadan golsüz beraberlikle ayrılan A Milli Takım puanını 11'e yükseltti ve birinci sırada yer aldı.

1.TÜRKİYE 11 PUAN

2.GALLER 9 PUAN

3.İZLANDA 7 PUAN

4.KARADAĞ 0 PUAN

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