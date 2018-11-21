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Rüyada hırsız görmek ne anlama gelir?
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Rüyada hırsız görmek hastalık ve derttir. Evinde hasta bulunan bir kimse bir hırsızın evine girdiğini ve bir şey aldığını görse, o hastanın öleceğine işarettir. Eğer hırsız o eve girip de bir şey almamışsa, o evde bulunan hastanın, hastalığından kurtulmasına işarettir. Tahsil yapmakta olan birisi hırsız olduğunu görse, iyi bir ilim öğrenir. İçinde bekar bir kızın olduğu bir eve bir hırsız gelse, bu kıza dünür çıkacağına işarettir. Hırsız, bütün bunların yanında; zina yapan, hileci, gıybet eden bir kimse olarak da tabir edilir. Rüyasında hırsızlık yaptığını gören kimsenin evine hırsızların girmesinden korkulur. Bazen de rüyada hırsızlık yapmak, yapılacak olan bir günaha işaret eder; çünkü işlenen günahlar da hırsızlık gibi gizlidir.
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