Burun tıkanıklığına ne iyi gelir, nasıl geçer? Burun tıkanıklığı nasıl açılır?

Burun tıkanıklığı, , genellikle sinüs enfeksiyonu gibi başka bir sağlık sorununun belirtisidir. Soğuk algınlığından da kaynaklanabilir. Bu hastalıklar da oldukça sık karşılaşılan sağlık sorunlarıdır. Bu nedenle de vatandaşlar, yoğun olarak burun tıkanıklığına ne iyi gelir ve nasıl geçer sorularını araştırıyorlar. Aslında burun tıkanıklığı tedavisi, bu rahatsızlığın neyden kaynaklandığına göre değişir. Haberimizde, burun tıkanıklığı nasıl geçer ve ne iyi gelir sorularına yanıt bulabilir, bu hastalığın sebeplerini öğrenebilirsiniz. Ancak bazen ev ilaçları, özellikle belirtileriniz başka bir sağlık durumundan kaynaklanıyorsa, tıkanıklığı gidermek için yeterli değildir.
Burun tıkanıklığına nasıl geçer sorusuna yanıt aramadan önce problemin kaynağının tespit edilmesi gerekir. Soğuk algınlığına bağlı olarak gelişmesi halinde genellikle evde uygulanması mümkün doğal yöntemler aracılığıyla tıkanıklığın giderilmesi mümkündür. Fakat burun tıkanıklığı, çeşitli etkenlere bağlı olarak ortaya çıkması muhtemel bir hastalık belirtisidir. Bu sebeple burun tıkanıklığına ne iyi gelir konusunda araştırma yapmadan önce bir bu soruna sebep olan etkenin saptanması ve bu etkenin ortadan kaldırılmasına yönelik bir tedavi planlanması gerekir.
Ev ilaçları burun tıkanıklığını geçirmeye yardımcı olabilir. Bunun birlikte burun tıkanıklığı nasıl geçer sorusuna evde uygulanabilecek yöntemler ile yanıt arıyorsanız aşağıdaki önerilerden faydalanabilirsiniz.
Evde yapılan doğal tedaviler, burun tıkanıklığınız özellikle soğuk algınlığından kaynaklanıyorsa, burun tıkanıklığını hafifletmek için yeterli olabilir. Bununla birlikte, uzun süreli tıkanıklık yaşarsanız, tıbbi tedaviye ihtiyacınız olabilir.
Tıkanıklık, burnunuzun dolması ve iltihaplanmasıdır. Küçük hastalıklar burun tıkanıklığının en yaygın nedenleridir. Örneğin, soğuk algınlığı, grip ve sinüs enfeksiyonlarının hepsi tıkalı burunlara neden olabilir. Hastalıkla ilgili tıkanıklık genellikle bir hafta içinde düzelir.
Bir haftadan uzun sürerse, genellikle altta yatan bir sağlık sorununun belirtisidir. Uzun süreli burun tıkanıklığı için bazı açıklamalar şunlar olabilir:
Burun tıkanıklığı hamilelik sırasında, genellikle ilk üç aylık dönemin sonunda da ortaya çıkabilir. Hamilelik sırasında meydana gelen hormonal dalgalanmalar ve artan kan akışı bu burun tıkanıklığına neden olabilir.
Bu değişiklikler burun zarlarını etkileyerek iltihaplanmalarına, kurumasına veya kanamalarına neden olabilir.
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Tuzlu spreyler her yaş için güvenlidir, ancak bebekler için daha sonra bir aspiratör veya burun ampulü kullanmanız gerekir. Bebeğin burnundan kalan mukusu çıkarmak için bir aspiratör kullanılır.
Bazen ev ilaçları, özellikle belirtileriniz başka bir sağlık durumundan kaynaklanıyorsa, tıkanıklığı gidermek için yeterli değildir.
Bu durumda, özellikle durumunuz ağrılıysa ve günlük aktivitelerinize engel oluyorsa, tıbbi tedavi gerekebilir.
Yakın zamanda kafa travması geçirmişseniz ve şimdi kanlı burun akıntısı veya sürekli açık akıntı varsa doktorunuzu hemen görmelisiniz.
Doktorunuz kronik burun tıkanıklığının nedenini belirledikten sonra, bir tedavi planı önerebilirler. Tedavi planları genellikle semptomları gidermek veya hafifletmek için reçetesiz veya reçeteli ilaçları içerir.
Burun tıkanıklığını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar şunları içerir: