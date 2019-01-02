Sude Doğar kimdir?

Sude Doğar, 1997 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır. Eğitimine ODTÜ Matematik Bölümü'nde halen devam etmektedir. Aynı zamanda Yetenek Evi Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Atv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Emrah Akduman, Sude Doğar, Berkay Veli, Sıla Özlem Önemli, Esengül Aypek ve Çağla Çukurova'nın yer aldığı günlük dizi Beni Bırakma'nın kadrosunda yer almakta, ilk oyunculuk deneyimini yaşamakta ve Sıla karakterini canlandırmaktadır.

Doğum Tarihi : 08/Kasım/1997 (22 yaşında) , İstanbul