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Tövbe duası nasıl yapılır?
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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, en büyük tövbe duasını izleyiciler ile paylaştı. Günahlarından pişman olanlar ve tevbe etmek isteyenler aşağıda bulunan duayı okuyabilirler. Kim bu duayı inanarak gönülden söyler ise o kişinin cennet ehlinde olduğu söylenir. İşte tövbe duası;

Nihat Hatipoğlu, önceki programlarında en büyük tövbe duasını izleyiciler ile paylaştı. Günahlarından pişman olanlar, Allah'tan af dilemek isteyenler aşağıda bulunan duayı okuyabilirler. Tövbe duası nasıl yapılır sorusu hakkında araştırma yapanlar ayrıntıları inceleyebilirler.

TÖVBE DUASI NASIL YAPILIR?

Allah'ım!

Sen benim Rabbimsin!

Senden başka hiçbir ilah yoktur.

Beni sen yarattın.

Ben senin kulunum.

Gücüm yettiği kadarıyla senin yolundayım.

Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım.

Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim.

Günahımı da itiraf ederim.

Beni bağışla; çünkü senden başka hiçbir kimse günahları af edemez.

Kim bunları inanarak sabahleyin söyler de, akşam olmadan ölürse, o kişi cennet ehlindedir. Yine kim bunları inanarak geceleyin söyler de, sabah ulaşamadan vefat ederse cennet ehlindedir.

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