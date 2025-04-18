Trend
Galeri
Trend Spor
Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 32. hafta
Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 32. hafta
Süper Lig 32. haftada Göztepe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Avrupa iddiasını sürdürmek ve 3. sıra ihtimalini kaçırmak istemeyen siyah beyazlılar galibiyet bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelen iki takım rövanşı Süper Lig'de verecek. Karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Son maçı 3-1 kazanan Göztepe son karşılaşmalarıyla dikkat çekiyor. Peki, Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 18.04.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 11:29