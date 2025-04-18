Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 32. hafta

Beşiktaş'ı kupada eleyen Göztepe Süper Lig'de puan yükseltmek isterken Beşiktaş üç puan arıyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem belirlendi. İki takım da puan arayışı için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?