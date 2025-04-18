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Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 32. hafta

Süper Lig 32. haftada Göztepe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Avrupa iddiasını sürdürmek ve 3. sıra ihtimalini kaçırmak istemeyen siyah beyazlılar galibiyet bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelen iki takım rövanşı Süper Lig'de verecek. Karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Son maçı 3-1 kazanan Göztepe son karşılaşmalarıyla dikkat çekiyor. Peki, Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 18.04.2025 11:29 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 11:29
Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 32. hafta

Beşiktaş'ı kupada eleyen Göztepe Süper Lig'de puan yükseltmek isterken Beşiktaş üç puan arıyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem belirlendi. İki takım da puan arayışı için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 32. hafta

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 32. haftada oynanacak Göztepe - Beşiktaş maçı 19 Nisan Cumartesi günü. Karşılaşma saat 19.00'da Göztepe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 32. hafta

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Diğer Süper Lig maçlarında olduğu üzere karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayımlanacak.

Maçta hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 32. hafta

Ergün'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Murat Temel yapacak. Gürcan Hasova dördüncü hakem olacak.

Siyah-beyazlılarımız, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Göztepe ile oynadığı karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrılmıştı.

Son olarak Türkiye Kupası'nda karşılaşan iki takım sahadan 3-1 Göztepe galibiyeti ile ayrıldı.

Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 32. hafta