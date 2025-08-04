Trend Galeri Trend Yaşam HAFTANIN FIRATLARI! A101 aktüel 7 Ağustos kataloğu: koltuk ve halı yıkama makinesi, buharlı temizleyici, vantilatör...

HAFTANIN FIRATLARI! A101 aktüel 7 Ağustos kataloğu: koltuk ve halı yıkama makinesi, buharlı temizleyici, vantilatör...

A101 aktüel 7 Ağustos kataloğu ile sepetler doluyor. 1 Ağustos itibariyle temizlik malzemeleri ve hijyen ürünlerinde de önemli indirimler A101 raflarında yerini aldı. Yumuşatıcılar, mutfak temizlik malzemeleri, tuvalet kağıtları, sıvı sabun çeşitleri kaçırılmayacak fiyatlarla satışa çıktı. Perşembe günü ise koltuk ve halı yıkama makinesi, buharlı temizleyici, vantilatör, oto araç güneşlik brandası, laptop sehpasın, cep telefonu, lastikli çarşaf satışta olacak. Alışveriş tutkunları müthiş fiyatlarla dolu ürün broşürünü inceliyor. İşte; 7 Ağustos A101 aktüel kataloğu ve fiyat listesi...