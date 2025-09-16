BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 EYLÜL 2025 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün fikstürü!

Futbol tutkunlarının yakından takip ettiği kulüp düzeyindeki en önemli organizasyon olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonu lig aşamasının ilk haftası bugün gerçekleşecek olan karşılaşmalarla başlıyor. Bu önemli organizasyonda bugün 6 maç oynanacak. Peki, bugünkü maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, günün maç takvimi!