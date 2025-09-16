Trend Galeri Trend Yaşam BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 EYLÜL 2025 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün fikstürü!

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 EYLÜL 2025 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün fikstürü!

Günün maçları futbolseverlerin gündeminde. 16 Eylül 2025 Salı günü 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarıyla başlıyor. Bunun yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu heyecanıda bugün başlıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 16 Eylül 2025 fikstürü!

Giriş Tarihi: 16.09.2025 09:50 Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 10:33
Futbol tutkunlarının yakından takip ettiği kulüp düzeyindeki en önemli organizasyon olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonu lig aşamasının ilk haftası bugün gerçekleşecek olan karşılaşmalarla başlıyor. Bu önemli organizasyonda bugün 6 maç oynanacak. Peki, bugünkü maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, günün maç takvimi!

16 EYLÜL 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur

13.30 Ağrı 1970 Spor-Batman Petrolspor (A Spor)

14.30 Kahta 02 Spor-Adana Demirspor

14.30 Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere

15.00 Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK

15.00 Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediye Spor

15.00 Kestel Çilekspor-Fethiyespor

15.30 Kırıkkale FK-Manisa FK (A Spor)

18.00 Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK (A Spor)

19.00 İzmir Çoruhlu FK-Isparta 32 Spor

20.30 Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 FSK (A Spor)

UEFA Şampiyonlar Ligi

19.45 Athletic Bilbao-Arsenal

19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise (Tabii ve TRT Spor)

22.00 Real Madrid-Marsilya (Tabii)

22.00 Tottenham-Villarreal (Tabii ve TRT Spor)

22.00 Benfica-Karabağ

22.00 Juventus-Borussia Dortmund

İngiltere Lig Kupası 3. Tur

21.45 Sheffield Wednesday-Grimsby Town

22.00 Brentford-Aston Villa

22.00 Crystal Palace-Millwall

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu

19.00 Shabab Al Ahli-Tractor FC

21.15 Al Hilal-Al Duhail

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Doğu Grubu

10.45 Melbourne City-Sanfrecce Hiroshima

13.00 Machida Zelvia-FC Seoul

13.00 Gangwon-Shanghai Shenhua

15.15 Buriram United-Johor DT