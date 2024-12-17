Trend Galeri Trend Yaşam FIFA Kıtalararası Kupa Finali: Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlancak?

FIFA Kıtalararası Kupa Finali: Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlancak?

Katar'da oynanacak FIFA Kıtalararası Kupa Finali'nde Real Madrid ile Pachuca karşı karşıya gelecek. Doha'da Lusail Stadyu'munda oynanacak müsabakanın ayrıntıları futbolseverler tarafından arama motorlarında mercek altına alındı. İspanya ekibi Real Madrid ile Meksika ekibinin kozlarını paylaşacağı bu mücadelede milli yıldızımız Arda Güler'in ilk 11'de forma giyip giymeyeceği ise merak konusu. Peki, FIFA Kıtalararası Kupa Finali Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 17.12.2024 14:14 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:14
FIFA Kıtalararası Kupa Finali: Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlancak?

FIFA Kıtalararası Kupa Final'i kapsamında Real Madrid ile Pachuca kozlarını paylaşacak. Eflatun beyazlı ekip Meskska ekibine karşı galip gelmeyi hedeflerkeni Pachuca ise İspanyol devi ile olan mücadelesinden eli boş ayrılmak istemiyor. Peki, Real Madrid Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, Arda Güer ilk 11'de oynayacak mı? İşte, ayrıntılar...

FIFA Kıtalararası Kupa Finali: Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlancak?

REAL MADRİD - PACHUCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIFA Kıtalararası Kupa Finali kapsamından başkent Doha'Da düzenlenecek Real Madrid- Pachuca maçı 18 Aralık 2024 Çarşamba günü TSİ ile 20:00'da başlayacak.

FIFA Kıtalararası Kupa Finali: Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlancak?

REAL MADRİD - PACHUCA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Lusail Stadyumu'nda düzenlenecek final maçı S Sport Plus ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

FIFA Kıtalararası Kupa Finali: Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlancak?

ARDA GÜLER PACHUCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid'in yıldız ismi milli gururumuz Arda Güler'in Pachuca maçında ilk 11'de yer alması öngörülüyor.

FIFA Kıtalararası Kupa Finali: Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlancak?

Pachuca Muhtemel 11: Moreno, Gonzalez, Cabral, Rodríguez, Arroyo, Pedraza, Idrissi, Arturo Gonzalez, Bautista, Montiel, Rondon

Real Madrid Muhtemel 11: Courtois, Tchouameni, Vazquez, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Valverde, Modric, Arda Güler, Diaz, Mbappe

SON DAKİKA SON DAKİKA