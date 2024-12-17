Trend Galeri Trend Yaşam FIFA Kıtalararası Kupa Finali: Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlancak?

Katar'da oynanacak FIFA Kıtalararası Kupa Finali'nde Real Madrid ile Pachuca karşı karşıya gelecek. Doha'da Lusail Stadyu'munda oynanacak müsabakanın ayrıntıları futbolseverler tarafından arama motorlarında mercek altına alındı. İspanya ekibi Real Madrid ile Meksika ekibinin kozlarını paylaşacağı bu mücadelede milli yıldızımız Arda Güler'in ilk 11'de forma giyip giymeyeceği ise merak konusu. Peki, FIFA Kıtalararası Kupa Finali Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?