GS AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ! Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Galatasaray maç fikstürü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Malmö'ye konuk oluyor. İsveç deplasmanında mücadele edecek olan Sarı Kırmızılılar, geride kalan 5 haftada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 11 puan topladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, puan sıralamasını ilk 8'de tamamlaması durumunda adını son 16 turuna yazdıracak. Ancak, maç öncesinde yaşanan sakatlıklar takımda endişe yaratıyor. Peki; Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, GS Avrupa Ligi maç fikstürü ve puan durumu...