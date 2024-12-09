Trend Galeri Trend Yaşam GS AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ! Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Galatasaray maç fikstürü

GS AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ! Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Galatasaray maç fikstürü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Malmö'ye konuk oluyor. İsveç deplasmanında mücadele edecek olan Sarı Kırmızılılar, geride kalan 5 haftada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 11 puan topladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, puan sıralamasını ilk 8'de tamamlaması durumunda adını son 16 turuna yazdıracak. Ancak, maç öncesinde yaşanan sakatlıklar takımda endişe yaratıyor. Peki; Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, GS Avrupa Ligi maç fikstürü ve puan durumu...

Giriş Tarihi: 09.12.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 14:45
GS AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ! Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Galatasaray maç fikstürü

Malmö-Galatasaray maçı için heyecan dorukta. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan topladı. Sarı Kırmızılılar, 6. hafta mücadelesinde Malmö deplasmanında sahaya çıkacak. Peki Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Avrupa Ligi Galatasaray maç fikstürü...

GS AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ! Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Galatasaray maç fikstürü

MALMÖ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasındaki 6. maçında İsveç ekibi Malmö'ye konuk oluyor.

Kritik mücadele, 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

GS AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ! Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Galatasaray maç fikstürü

MALMÖ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, futbolseverler tarafından TRT ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

GS AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ! Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Galatasaray maç fikstürü

GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

12 Aralık | Malmö - Galatasaray

21 Ocak | Galatasaray - Dinamo Kiev

30 Ocak | Ajax - Galatasaray

GS AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ! Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Galatasaray maç fikstürü

GALATASARAY'DA MALMÖ MAÇI ÖNCESİ SAKATLIKLAR
Galatasaray'da Malmö maçı öncesinde İsmail Jakobs, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı, Yusuf Demir, Roland Sallai, Barış Alper Yılmaz, Icardi ve Osimhen'in sakatlıkları bulunuyor.

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