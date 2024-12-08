Trend Galeri Trend Yaşam MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım fikstür

MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım fikstür

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme hedefiyle sahaya çıkıyor. B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırayı alan milliler, play-off turunda güçlü rakibi Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Rakibimiz Macaristan, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ndeki en yüksek puana sahip üçüncü takım olarak bu aşamaya yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Türkiye, bu kritik maçta galip gelerek üst lige çıkmayı hedefliyor. Peki, Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…