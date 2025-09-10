Video Dünya ABD Kongresi’nde Yemen açıklarında bir füzenin UFO’ya çarptığı anlar gösterildi | Video
ABD Kongresi’nde Yemen açıklarında bir füzenin UFO’ya çarptığı anlar gösterildi | Video

ABD Kongresi’nde Yemen açıklarında bir füzenin UFO’ya çarptığı anlar gösterildi | Video

10.09.2025 | 15:39

ABD Kongresi’nde dün düzenlenen "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler" konulu oturumda gösterilen videoda, 30 Ekim 2024 tarihinde Yemen açıklarında ABD ordusuna ait bir Hellfire füzesinin, UFO olarak tanımlanan cisme çarptığı anlar yer aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
ABD Kongresi'nde dün ilk kez "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler" (UAP) konulu oturum düzenlendi. Temsilciler Meclisi Hükümet Denetim Alt Komitesi'nde düzenlenen oturuma başkanlık yapan Anna Paulina Luna, oturumun amacının ABD hükümetinin halkına karşı "şeffaf olması" olduğunu belirtti. Oturum sırasında Cumhuriyetçi Temsilci Eric Burlison tarafından daha önce hiç görülmemiş bir video gösterildi. Burlison'un MQ-9 Reaper insansız hava aracı tarafından çekildiğini belirttiği videoda, 30 Ekim 2024 tarihinde Yemen açıklarında ABD ordusuna ait bir Hellfire füzesinin, UFO olarak tanımlanan cisme çarptığı anlar yer aldı. Burlison konuşmasında, "Size açıklamayacağım, ne olduğunu kendiniz göreceksiniz. Bu, görüntünün uzaklaştırılmış hali, hala hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Yoluna devam ediyor, sanki enkazı da beraberinde götürüyor gibi görünüyor" dedi.

PENTAGON AÇIKLAMA YAPMADI
Videodaki nesnenin ne olduğuna dair bir spekülasyonda bulunmayacağını söyleyen Burlison, "Bu tür bilgilere neden sürekli olarak erişimimiz engelleniyor" şeklinde konuştu.

UAP gazetecisi George Knapp görüntülere ilişkin yaptığı konuşmada, "Halkın bunları görmesi gerek, neden göremediğimizi ben de bilmiyorum. O UFO'ya çarpan Hellfire füzesi. Ama sadece çarpıyor ve sekip geri dönüyor. UFO ise yoluna devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD'li haber kanalı ABC News'in haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir yetkili açıklamasında, "Bu konuda size sunabileceğimiz hiçbir şey yok" diye konuştu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD Kongresi’nde Yemen açıklarında bir füzenin UFO’ya çarptığı anlar gösterildi | Video 00:51
ABD Kongresi’nde Yemen açıklarında bir füzenin UFO’ya çarptığı anlar gösterildi | Video 10.09.2025 | 15:39
AP Başkanı Metsola: Polonya’nın herhangi bir saldırıya karşı kendini savunma hakkı vardır | Video 02:32
AP Başkanı Metsola: "Polonya’nın herhangi bir saldırıya karşı kendini savunma hakkı vardır" | Video 10.09.2025 | 12:42
ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze’de İsrail’e verdiği destek nedeniyle protesto edildi | Video 05:28
ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze'de İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi | Video 10.09.2025 | 11:42
İsveç’in yeni Sağlık Bakanı Lann, basın toplantısı sırasında bayıldı | Video 00:27
İsveç’in yeni Sağlık Bakanı Lann, basın toplantısı sırasında bayıldı | Video 10.09.2025 | 08:54
Polonya’dan Belarus ile olan sınır kapılarını kapatma kararı | Video 01:27
Polonya'dan Belarus ile olan sınır kapılarını kapatma kararı | Video 10.09.2025 | 08:54
İsrail’in Doha’ya düzenlediği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:33
İsrail’in Doha’ya düzenlediği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 10.09.2025 | 08:42
SON DAKİKA | Sumud Filosu’na bir drone saldırısı daha 01:01
SON DAKİKA | Sumud Filosu'na bir drone saldırısı daha 10.09.2025 | 07:17
İsrail’den Katar’da Hamas’a suikast | Video 02:57
İsrail'den Katar'da Hamas'a suikast | Video 09.09.2025 | 16:20
Rusya’dan Ukrayna’nın Donetsk bölgesine saldırı: 21 ölü | Video 00:16
Rusya’dan Ukrayna’nın Donetsk bölgesine saldırı: 21 ölü | Video 09.09.2025 | 14:20
Pakistan’da selden etkilenenleri taşıyan bot alabora oldu: 5 ölü | Video 02:34
Pakistan’da selden etkilenenleri taşıyan bot alabora oldu: 5 ölü | Video 09.09.2025 | 12:50
Boşanmalar artıca Almanlar umutlarını aşk kilitlerine bağladı | Video 05:48
Boşanmalar artıca Almanlar umutlarını aşk kilitlerine bağladı | Video 09.09.2025 | 12:50
Gazze’ye yardım teknesine Tunus’ta İHA ile saldırı | Video 00:29
Gazze'ye yardım teknesine Tunus’ta İHA ile saldırı | Video 09.09.2025 | 09:17
İsrail Suriye’ye hava saldırısı düzenledi | Video 00:50
İsrail Suriye’ye hava saldırısı düzenledi | Video 09.09.2025 | 08:44
Fransa’da güvenoyu alamayan François Bayrou hükümeti düştü | Video 00:37
Fransa'da güvenoyu alamayan François Bayrou hükümeti düştü | Video 09.09.2025 | 08:44
İspanya’dan İsrail’e yakıt veya silah taşıyan gemi ile uçaklara yasak | Video 08:02
İspanya’dan İsrail’e yakıt veya silah taşıyan gemi ile uçaklara yasak | Video 08.09.2025 | 16:06
Küresel Sumud Filosu’na ait tekneye Tunus’ta insansız hava aracı saldırısı 01:56
Küresel Sumud Filosu’na ait tekneye Tunus’ta insansız hava aracı saldırısı 09.09.2025 | 07:56
Afganistan’da deprem korkusu göçe neden oldu | Video 06:21
Afganistan’da deprem korkusu göçe neden oldu | Video 08.09.2025 | 12:35
Kanlı Ay dünyanın farklı bölgelerinde görsel şölen yaşattı | Video 01:00
"Kanlı Ay" dünyanın farklı bölgelerinde görsel şölen yaşattı | Video 08.09.2025 | 09:17
Rusya’dan Ukrayna’ya 4’ü balistik 13 füze ve 805 İHA ile saldırı: 3 ölü | Video 01:22
Rusya’dan Ukrayna’ya 4’ü balistik 13 füze ve 805 İHA ile saldırı: 3 ölü | Video 07.09.2025 | 12:30
Gazze’de kıtlık! Yaklaşık 43 bin çocuk ve 55 bin hamile kadın açlıkla mücadele ediyor | Video 04:52
Gazze’de kıtlık! Yaklaşık 43 bin çocuk ve 55 bin hamile kadın açlıkla mücadele ediyor | Video 07.09.2025 | 08:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY