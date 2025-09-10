ABD Kongresi’nde Yemen açıklarında bir füzenin UFO’ya çarptığı anlar gösterildi | Video
ABD Kongresi’nde dün düzenlenen "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler" konulu oturumda gösterilen videoda, 30 Ekim 2024 tarihinde Yemen açıklarında ABD ordusuna ait bir Hellfire füzesinin, UFO olarak tanımlanan cisme çarptığı anlar yer aldı.
PENTAGON AÇIKLAMA YAPMADI
Videodaki nesnenin ne olduğuna dair bir spekülasyonda bulunmayacağını söyleyen Burlison, "Bu tür bilgilere neden sürekli olarak erişimimiz engelleniyor" şeklinde konuştu.
UAP gazetecisi George Knapp görüntülere ilişkin yaptığı konuşmada, "Halkın bunları görmesi gerek, neden göremediğimizi ben de bilmiyorum. O UFO'ya çarpan Hellfire füzesi. Ama sadece çarpıyor ve sekip geri dönüyor. UFO ise yoluna devam ediyor" ifadelerini kullandı.
ABD'li haber kanalı ABC News'in haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir yetkili açıklamasında, "Bu konuda size sunabileceğimiz hiçbir şey yok" diye konuştu.
