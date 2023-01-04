ABD’de polisten kaçan araç istinat duvarından düştü | Video

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OTOMATİK OYNAT
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ABD’nin New Jersey eyaletinde polisten kaçan şahsın kontrolündeki araç, 6.5 metre yükseklikteki duvardan başka bir aracın üzerine düştü.