ABD’de polisten kaçan araç istinat duvarından düştü | Video

ABD’nin New Jersey eyaletinde polisten kaçan şahsın kontrolündeki araç, 6.5 metre yükseklikteki duvardan başka bir aracın üzerine düştü.

New Jersey'in North Caldwell bölgesinde çalıntı araç ihbarı alan polisler, harekete geçti. Aracın Verona sınırında park halinde olduğunu tespit eden polisler, bölgeye gelerek araca doğru yürüdü. Bu sırada kaçmaya çalışan araç, bariyerlere çarparak 6.5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından başka bir aracın üzerine düştü. O anlar kameralara yansırken, sürücü ve yanındaki yolcu araçtan çıkıp yaya olarak kaçmaya başladı. İki şahıs daha sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.