Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi | Video

02.10.2025 | 12:48

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Danimarka’nın Kopenhag kentinde gerçekleştirilen 7. Avrupa Siyasi Birliği Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın daveti üzerine Danimarka'ya geldi. Aliyev, 7. Avrupa Siyasi Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği başkent Kopenhag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

TRIPP PROJESİ ELE ALINDI
Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle düzenlenen Washington Barış Zirvesi'nde elde edilen anlaşmaların önemine değinildi. Liderler, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışın daha da pekiştirilmesi yönünde çaba göstermeye hazır olduklarını bir kez daha teyit ettiler. Aliyev ve Paşinyan, bölgede ulaşım iletişimlerinin faydalarını belirterek, Azerbaycan topraklarında altyapının geliştirilmesiyle ilgili mevcut çalışmaların gidişatı ve Ermenistan topraklarında Uluslararası Barış ve Refah için Trump Yolu (TRIPP) projesini ele aldılar. Washington Bildirgesi'nin uygulanmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunan taraflar bu bağlamda, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Minsk süreci ve onunla bağlantılı yapıların kaldırılmasıyla ilgili oybirliğiyle alınan kararı memnuniyetle karşıladılar. Görüşmede taraflar, güven artırıcı önlemlerin bundan sonra da hayata geçirilmesinin önemine değinerek, bundan sonrada temasları sürdürme konusunda mutabakata vardılar.

