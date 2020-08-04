Azrail kıyafeti ve tırpanla dolaşan genç plajdakiler korkuttu | Video
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Meksika'da corona virüsü salgını (Covid-19) tehlikesine dikkat çekmek isteyen genç Azrail kıyafeti giyerek elinde tırpanla dolaştı.