Video Dünya Azrail kıyafeti ve tırpanla dolaşan genç plajdakiler korkuttu | Video

Azrail kıyafeti ve tırpanla dolaşan genç plajdakiler korkuttu | Video

Azrail kıyafeti ve tırpanla dolaşan genç plajdakiler korkuttu | Video
04.08.2020 | 11:27

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Meksika'da corona virüsü salgını (Covid-19) tehlikesine dikkat çekmek isteyen genç Azrail kıyafeti giyerek elinde tırpanla dolaştı.

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