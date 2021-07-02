Video Dünya Biden, 13 katlı binanın çöktüğü bölgeyi ziyaret etti | Video

Biden, 13 katlı binanın çöktüğü bölgeyi ziyaret etti | Video

Biden, 13 katlı binanın çöktüğü bölgeyi ziyaret etti | Video
02.07.2021 | 13:33

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ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, 13 katlı binanın bir bölümünün 24 Haziran'da çöktüğü Miami'nin Surfside bölgesine giderek aileler ve yetkililerle bir araya geldi.

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Sabah saatlerinde bölgeye ulaşan Biden çifti, önce enkaz kaldırma çalışmalarını izleyen yetkililerle bir araya gelerek bilgi aldı. Biden, buradaki konuşmasında, federal hükümetin çalışmalara ve mağdur ailelere gerekli desteği vereceğini kaydetti. Ardından Biden ve Jill Biden, mağdurların aileleriyle bir araya geldi. Biden çiftinin enkaz alanına gitmemesi dikkati çekti.

BİDEN, ZİYARETİNİ BASIN TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRDİ
Biden, Surfside'daki temaslarının ardından bir basın toplantısı düzenleyerek günü değerlendirdi. Binanın çöktüğü haberini aldıklarından bu yana olayı yakından takip ettiklerini belirten Biden, ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA) binanın sakinlerine kalacak yer temin edeceğini söyledi. Biden, binanın kalan kısmının da çökme endişesinin birçok yetkili tarafından dile getirildiğini belirterek, bu konuda bir araştırma yapılması için Ulusal Standart ve Teknoloji Enstitüsüne (NIST) talimat verdiğini belirtti. Bugün mağdurların aileleri ile de fazlaca vakit geçirdiğini kaydeden Biden, "Aileler bir mucize için dua ediyor." dedi.

Biden, binanın çöküş nedenine ilişkin henüz ellerinde net bir neden olmadığının altını çizerek, "Birçok mağdur ve aile bana bunun iklim değişikliğinin bir etkisi olabileceğini söyledi." diye konuştu.

MİAMİ'DE 13 KATLI BİNA ÇÖKMÜŞTÜ
Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü. Binanın enkazından bugüne kadar 2'si çocuk 18 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, enkaz altında 145 kişi olduğu belirtiliyor.

Yetkililer, binanın yapısındaki hasarların ekipler için risk oluşturduğu gerekçesi ile bu sabah arama kurtarma çalışmalarına ara vermişti.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık güçlendirme çalışması gerektiğini bildirmişti.

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