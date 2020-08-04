Çin'de gökdelene yıldırım düşme anı kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
Çin'de gökdelene yıldırım düşme anı kamerada | Video 04.08.2020 | 14:44
00:30
ABD'de sahilde dev köpekbalığı paniği | Video 04.08.2020 | 11:43
01:31
Azrail kıyafeti ve tırpanla dolaşan genç plajdakiler korkuttu | Video 04.08.2020 | 11:27
01:16
Son Dakika Haberi: Ukrayna'da rehine krizi | Video 03.08.2020 | 15:04
00:50
İngiltere Parlamentosu'dan tecavüz skandalı | Video 03.08.2020 | 14:27
01:23
İran'dan flaş Ayasofya Camii açıklaması | Video 02.08.2020 | 17:29
01:05
00:52
Fas'ta kurban pazarında koyunlar yağmalandı | Video 02.08.2020 | 13:24
00:55
Son Dakika Haberi: İlk defa bir köpek koronavirüsten öldü! | Video 01.08.2020 | 15:44
01:14
00:19
03:36
01:04
İsrail iç savaşa mı sürükleniyor? | Video 30.07.2020 | 14:33
00:52
00:38
Yol çöktü kaldırımda yürüyen iki kişi çukura böyle düştü! | Video 29.07.2020 | 19:00
02:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı CHP'nin dostları kim? | Video 29.07.2020 | 12:09
00:49
00:44
02:56
01:00
NASA'dan Mars görevi için tanıtım videosu | Video 28.07.2020 | 13:07
Çin'de bir gökdelene yıldırım düştü. O anlar amatör kameralarca kaydedilirken; korkutan olayda kimsenin yaralanmadığını duyurdu.
Çin'in Şenyang kentinde bulunan Hui Ming adlı gökdelene yıldırım düştü. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yıldırım düşme anında tüm gökdelenin çevresini alevlerin sardığı ve kıvılcımların etrafa saçıldığı görüldü. Yerel medya, yıldırımın elektrik tellerine isabet ettiğini, bu nedenle kıvılcımların çıktığını ve binanın yanıyormuş gibi göründüğünü aktardı. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi.