Video Dünya Çin'de kaza yapan elektrikli araç alev aldı, sürücü hayatını kaybetti | Video
14.10.2025 | 13:24

Çin'de elektrikli bir araç kaza yaparak alev aldı. Kapıları kilitlenen araçtaki sürücü kurtarılamadı. Araçlardaki elektronik kapı kolları, güvenlik sorunları nedeniyle yeniden tartışma konusu oldu.

Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Chengdu şehrinde yüksek hızla seyreden elektrikli araç, orta refüje çarpıp karşı şeride geçerek alev aldı. Sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Bir kişi sürücüyü araçtan çıkarabilmek için yumruklarıyla kapıları açmaya ve camları kırmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Kısa süre sonra olay yerine itfaiye geldi. Alevleri söndüren itfaiyecileri elektrikli aracın kapılarını çekiç ve motorlu testere kullanarak açabildi. Araçta bulunan 31 yaşındaki erkek sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polisten yapılan açıklamada, sürücünün alkollü olduğundan şüphelenildiği, önce önündeki bir araca çarptığı, daha sonra orta refüjü aştığı ve aracın alev aldığı belirtildi.

