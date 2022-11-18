Video Dünya Çin’deki görüntü sosyal medyayı salladı! Çember olan koyunlar, hiç durmadan 12 gün boyun döndü | Video
Çin’deki görüntü sosyal medyayı salladı! Çember olan koyunlar, hiç durmadan 12 gün boyun döndü | Video

Çin’deki görüntü sosyal medyayı salladı! Çember olan koyunlar, hiç durmadan 12 gün boyun döndü | Video

18.11.2022 | 12:01

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Çinde bir koyun sürüsünün ilginç videosu sosyal medyayı salladı. Onlarca koyun, çember oluşturarak, 12 gün boyunca durmadan döndü. Koyunların dönüşünün sebebi ise bilinmiyor. İşte o görüntü..

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