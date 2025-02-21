Doğum günü kutlaması kötü bitti: Elinde patlayan balon yüzünü böyle yaktı! O anlar kamerada | Video
Vietnam'da geçtiğimiz günlerde bir doğum günü kutlaması sırasında elindeki hidrojen balonu patlayan kadının yüzü yandı.
Uzmanlar, hidrojen gazının her ne kadar helyuma göre daha ucuz olsa da son derece yanıcı olduğunu ve ateşle temas ettiğinde patlama riski taşıdığı için hidrojen balonlarının kapalı alanlarda ve eğlence amaçlı kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.
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