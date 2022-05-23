Filipinler'de feribotta yangın: 7 ölü, 23 yaralı | Video

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Filipinler’de bir feribotta çıkan yangın nedeniyle en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Elde edilen görüntülerde feribotun alevler içinde kaldığı görülürken, yolcuların can yelekleri ile denizden kurtarılmayı bekledikleri anlar kaydedildi.
Yetkililer, yangının ilk belirlemelere göre makine dairesinden çıktığını ifade ederken, feribottaki yangının kontrol altına alınarak Real'de kıyıya çekildiği bildirildi.