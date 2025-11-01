Hollanda’da tren, TIR’a çarptı: 5 yaralı | Video
01.11.2025 | 12:31
Hollanda'da yolcu treni, hemzemin geçitte mahsur kalan TIR’a çarptı. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı.
Hollanda'nın Gelderland kentindeki Meteren köyünde, hemzemin geçitten geçerken mahsur kalan armut yüklü TIR'a, yolcu treni çarptı. Önceki gün meydana gelen kazada, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Demir yolu işletmecisi tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu trenin raydan çıktığı ve yapılan çalışmalar sonrasında tekrar raya oturtulduğu kaydedildi. Açıklamada, hasarın çok büyük olduğu ve çalışmaların birkaç gün süreceği aktarıldı.
