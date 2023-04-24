Video Dünya İsrail, Babu'r Rahme mescidindeki eşyalara el koydu | Video
İsrail, Babu'r Rahme mescidindeki eşyalara el koydu | Video

İsrail, Babu'r Rahme mescidindeki eşyalara el koydu | Video

24.04.2023 | 16:30

İsrail güçleri, Babu'r Rahme mescidine baskın yaparak mescitteki eşyalara el koydu.

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İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın doğusundaki Babu'r Rahme mescidine baskın düzenledi. Polis ve askerler, mescitteki muslukları söküp, ısıtıcılara, ışıklandırma sistemine ve diğer eşyalara el koydu. İşgal güçleri, Babu'r Rahme mescidine iki gün önce de baskın düzenlemiş, elektrik ve ses sistemine zarar vermişti. Arap Parlamentosu dün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin mescide yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumu ve insan hakları örgütlerini sorumluluklarını yerine getirmeye, saldırıları durdurmak için harekete geçmeye çağırmıştı. İsrail tarafından 16 yıldır kapalı tutulan Babu'r Rahme mescidi, 22 Şubat 2019'da Filistinliler tarafından yeniden açılmıştı.

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