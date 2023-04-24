İsrail, Babu'r Rahme mescidindeki eşyalara el koydu | Video
İsrail güçleri, Babu'r Rahme mescidine baskın yaparak mescitteki eşyalara el koydu.
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